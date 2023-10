A quasi 24 ore dal big match di domani sera tra Milan e Juventus, il tecnico dei rossoneri sembrerebbe aver risolto gli ultimi dubbi di formazione.

Dopo un’estenuante pausa per le Nazionali, complice anche lo scandalo scommesse che ha scosso il mondo del calcio, finalmente è tornata la nostra amata Serie A con la nona giornata di campionato che vede in testa alla classifica il Milan di Stefano Pioli e nessuna intenzione di abdicare il primato.

I rossoneri, in seguito al derby perso per ben 5-1, hanno dimostrato una voglia di rivalsa sommata ad una forza mentale non indifferente che palesa una crescita enorme all’interno di uno spogliatoio che lo scorso anno non avrebbe mai reagito con cotanta forza ad una batosta così forte, fattore psicologico fondamentale per il nuovo Milan marchiato RedBird.

Milan-Juve, Pioli ha scelto il titolare

Sono ben quattro le vittorie consecutive dopo la clamorosa debacle nel derby, un derby che è protagonista anche in vetta alla classifica con le due squadre di Milano pronte al tutto per tutto all’assalto al trionfo in campionato che significherebbe, per entrambe le compagini, arrivare alla tanto agognata seconda stella.

Uno scontro che riparte già da ora con la nona giornata di campionato che, oltre al match Torino-Inter, vede anche il big match tra il Milan e la Juventus di Massimiliano Allegri, squadra che in poco più di un mese ha perso due pedine a dir poco importanti a centrocampo: Paul Pogba e Nicolò Fagioli; il tecnico toscano dovrà inventarsi qualcosa per far fronte agli innumerevoli problemi extra campo.

Il cosiddetto match di cartello tra Milan e Juventus ci sarà domani sera allo stadio San Siro alle ore 20:45, una partita storica per il nostro campionato tra due squadre che regaleranno sicuramente spettacolo e tante emozioni. E se da una parte c’è la Juventus che deve far fronte alle questioni Pogba e Fagioli, il Milan di Stefano Pioli ha tanti, forse troppi infortuni che obbligano il tecnico a delle scelte.

Gli infortuni di Bennacer prima, e Loftus-Cheek e Krunic poi, hanno obbligato l’allenatore rossonero a dover virare su un centrocampo alquanto particolare con l’olandese Reijnders, unica certezza al momento, con il francese Yacine Adli in cabina di regia ed uno tra Pobega e lo statunitense Musah con quest’ultimo che, come riporta da Sky Sport, sembrerebbe la scelta definitiva di Pioli per il big match contro la Vecchia Signora.