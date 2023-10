Milan, Pioli ha un’idea anti-Dortmund: la decisione è definitiva

Il Mister rossonero prepara la sfida di Champions. Decisione presa verso il Borussia Dortmund. Mossa a sorpresa per il Milan!

I rossoneri sono usciti vincitori dalla sfida contro la Lazio a San Siro. Sfida importantissima di Champions prevista per mercoledì 4 ottobre. Stefano Pioli dovrà fare a meno dell’infortunato Loftus-Cheek. Il mister dovrà saper essere in grado di effettuare cambi nelle gerarchie della squadra per non rischiare ulteriori infortuni di natura muscolare.

Il Signal Iduna Park di Dortmund attende i rossoneri in una sfida che potrà risultare decisiva per la stagione di entrambe le squadre. Il Borussia è chiamato alla vittoria dopo la sconfitta contro il PSG. I rossoneri sono, invece, chiamati a bissare l’ottima prestazione sfornata contro il Newcastle cercando di ottenere i 3 punti. Pioli prepara la formazione anti-Dortmund, c’è la decisione!

Alla ricerca della prima vittoria in Champions, le novità di formazione!

C’è grande attesa in casa rossonera per la difficile trasferta di Champions League in programma mercoledì sera in Germania. Il Mister è pronto per schierare la sua formazione migliore per permettere alla squadra di portarsi a buon punto per la qualificazione alla fase successiva.

Sabato scorso, nella sfida con la Lazio, Loftus-Cheek è uscito per infortunio ed a centrocampo bisognerà essere in grado di rimpiazzare l’inglese. L’ex Chelsea era partito alla grande in campionato. L’infortunio è giunto in uno dei momenti di forma maggiore del centrocampista. Mister Pioli dovrà saperlo rimpiazzare nella miglior maniera.

Poche opzioni nei 3 in mezzo per i rossoneri. Adli, Musah, Reijnders e Pobega si contendono tre maglie per un posto dal primo minuto. L’unico certo del posto sembrerebbe l’olandese ex AZ. Adli sembra destinato a dover rimandare il proprio esordio dal primo minuto in Europa con il Diavolo. Reijnders in cabina di regia con Musah a destra e Pobega a sinistra sembrerebbe la scelta più probabile.

Occhio alle rotazioni in difesa. Malick Thiaw viaggia spedito verso un posto da titolare nella difesa. Simon Kjaer potrebbe nuovamente accomodarsi in panchina con un ritorno della consolidata difesa a 4 formata da Theo Hernandez e Calabria sulle fasce con Tomori e Thiaw al centro.

In attacco dovrebbe tornare Giroud dal primo minuto al fianco del titolarissimo Rafael Leao. In dubbio l’ultimo posto sull’ala destra con Pulisic che partirebbe favorito ma occhio perché Chukwueze scalpita. Stefano Pioli dovrà saper scegliere la formazione migliore per vincere e convincere. Obiettivo confermato: passaggio del turno nel girone di ferro.