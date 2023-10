Milan, Pioli può esultare: il titolarissimo torna a disposizione per la Juve

Il Milan lavora in vista del ritorno in campo e spera nel recupero di un calciatore molto importante per Pioli.

Milan-Juve di domenica 22 ottobre è senza ombra di dubbio il big match della nona giornata di campionato. Una partita molto importante, che dirà tanto sul valore delle due squadre.

Fondamentale sarà arrivare al fischio d’inizio nelle migliori condizioni fisiche possibili. A tal proposito, c’è da segnalare un recupero importantissimo per Pioli. Il calciatore dovrebbe tornare a disposizione per il match contro la Juve.

Milan-Juve, situazione infortunati

Il Milan domenica giocherà contro la Juve per confermarsi al primo posto in classifica. Match fondamentale per i rossoneri, che probabilmente recupereranno pezzi importanti. Su tutti Loftus-Cheek, quasi certamente a disposizione di Pioli.

Secondo la Gazzetta dello Sport sono da monitorare, invece, le condizioni di Kalulu e Krunic. C’è ottimismo per entrambi ma la situazione deve ancora essere valutata.