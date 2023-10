Milan, piovono critiche per Pioli: è lui il colpevole

In occasione di Borussia Dortmund-Milan, Stefano Pioli è stato preso di mira per un dettaglio che non è piaciuto ai tifosi.

Dopo l’Inter, che vinto contro il Benfica, e il Napoli, che ha perso contro il Real Madrid, è il turno del Milan: per la seconda giornata di Champions League, i rossoneri affrontano il Borussia Dortmund. Il

Milan di Stefano Pioli, alla prima uscita, aveva pareggiato contro il Newcastle di Tonali, mentre la squadra tedesca aveva perso contro il Paris Saint Germain. Uscire dal Signal Iduna Park di Dortmund con un pareggio sarebbe un risultato importante per il Milan, che alla terza e quarta partita del girone avrà una doppia sfida con i parigini, in svantaggio contro il Newcastle.

Il Milan vorrebbe ripetere il cammino in Champions della passata stagione, interrotto soltanto in semifinale dai cugini nerazzurri, più cattivi nei due scontri diretti che portavano alla finale di Istanbul. Nonostante ciò, durante la fase a gironi, il Milan si è rivelato, anche contro corrente, una squadra insidiosa da affrontare, e i risultati lo hanno dimostrato.

Borussia-Milan, Pioli preso di mira: il motivo

Stefano Pioli è l’allenatore del Milan dal 2019, quando la dirigenza rossonera, a inizio campionato, decise di mettere al muro Giampaolo, dopo un avvio pessimo. Con i rossoneri, Pioli ha conquistato il 19° Scudetto della squadra rossonera, e ora proverà in tutti i modi a portare la seconda stella a Milano. Questo avvio di Campionato, oltre allo scivolone con l’Inter, è piuttosto che positivo: 6 vittorie in 7 partite, e primato della classifica insieme proprio ai cugini nerazzurri.

Dopo il pareggio casalingo nella prima gara di Champions contro il Newcastle, il Milan affronta il Borussia Dortmund in Germania, davanti al muro giallo. Contro la formazione tedesca, l’allenatore Pioli ha deciso di rivoluzionare il centrocampo rossonero, sistemando il neo acquisto Reijnders in un ruolo inedito per lui, quello di regista del centrocampo. L’olandese, fino a qui, aveva giocato sempre da mezz’ala, ma gli infortuni hanno costretto Pioli a fare questa scelta, scelta che non è stata apprezzata dai tifosi rossoneri.

Non sarei tranquillo neanch'io con un allenatore che sbaglia tutti gli inizi di partita.

Reijnders stopper su Reus. Centrocampo regalato. — Daniele (@icontinntornano) October 4, 2023

Pioli ha SPRECATO Reijnders per marcare a uomo quel bollito di Reus HAHAHHAAHAHAH, il nostro migliore centrocampista messo su Reus a uomo, l’uomo che quando ha palla = azione pericoloso mostra #BorussiaDortmundMilan — Theåo 17 (@theao_17) October 4, 2023

Questi sono solo alcuni dei tweet che i tifosi del diavolo rosso hanno rivolto a Stefano Pioli dopo aver adattato l’olandese a un ruolo non suo, per contrastare anche le giocate di Reus. Sicuramente Pioli ha voluto provare questa alternativa, complice i numerosi infortuni a centrocampo, ma i tifosi si aspettano un ritorno alle origini, magari inserendo Adli come regista e spostando Reijnders al suo ruolo naturale.