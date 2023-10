Milan, può succedere davvero: tifosi in estasi

L’appuntamento di domani sera accende tutti i cuori rossoneri, il secondo match di Champions League sta per arrivare

Il Westfalenstadion o Signal Iduna Park sta per accendere i riflettori e ospitare la seconda partita di questo girone. Domani sera andrà in scena il match tra Borussia Dortmund e Milan. Terzic insidia Pioli. I rossoneri arrivano a questa partita con un punto dopo il debutto contro il Newcastle. Un pareggio a reti inviolate che ha fatto un po’ discutere vista la mole di occasioni create dai rossoneri spinti dal tifo di San Siro.

I gialloneri invece sono partiti con una sconfitta in terra parigina. Il PSG ha vinto per 2-0 grazie alle reti di Kylian Mbappé e Achraf Hakimi (esterno ex nerazzurro). Il tecnico giallorosso Terzic ha richiamato tutti all’attenzione nella conferenza stampa di vigilia: “Sarà difficile, ma noi dobbiamo essere coraggiosi anche se hanno giocatori molto pericolosi“. Sarà una partita difficile, una cosa è certa: il muro giallonero è pronto a spaventare i gioielli del Milan.

Il Milan in Champions, tra realtà e pronostici

Portiere classe 1962, nato a Ponte Chiasso in Italia. Ex rossonero nella stagione 97/98, Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW esprimendosi su questo Milan di Stefano Pioli. Il primo argomento, ovviamente, ci porta al match di domani sera in programma per le ore 21:00: “Dortmund è un ambiente molto caldo, il tifo e la muraglia gialla un po’ di timore lo mette, ma il Milan è in trans agonistica positiva e può fare bene“.

Stefano Pioli arriva da un periodo di crescita dopo la batosta del derby perso 5-1 contro l’Inter di Simone Inzaghi. I rossoneri hanno subito rialzato la testa e messo a segno due vittorie consecutive in campionato contro Cagliari e Lazio. “Dopo il derby di Milano, i ragazzi di Pioli hanno reagito – continua Simone Braglia – Quello che ha confermato il potenziale della squadra è la reazione sia dentro che fuori dal campo“. Una reazione che infatti in termini di risultati si è vista. E ora dopo la Champions League (dove occorre portare punti a Milano), in campionato ci sarà il Genoa di Gilardino.

Braglia analizza le parole di Pioli per il discorso che guarda l’organico dei suoi giocatori. “Pioli ha detto che ha una rosa inferiore ad altre big in termini numerici, ma questo per lui deve essere un punto di forza per l’armonia di squadra“. E per quanto riguarda il pronostico del match di domani sera, Braglia non ci pensa due volte e non guarda solamente a domani: “Se il Milan dovesse fare risultato a Dortmund, per me può davvero arrivare fino in fondo in Champions“.