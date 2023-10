Milan, quando torna Jovic? Tegola pesante, cosa filtra in queste ore

Oltre al danno, anche la beffa. La disfatta di Parigi un boccone amaro da digerire per il Milan, che perde anche Jovic. Sull’infortunio del serbo giungono notizie poco incoraggianti.

Il Milan esce con le ossa rotte dal “Parco dei Principi”. La sconfitta con il Paris Saint Germain è un brutto colpo per la squadra di Pioli, alla seconda caduta di fila dopo l’1-0 rifilato dalla Juventus domenica scorsa. Ora serve una vera e propria impresa al Diavolo, che nelle prossime tre partite di Champions League dovrà vincerne attrettante per andare agli ottavi di finale. La gara contro Mbappè e compagni del 7 novembre a “San Siro” è già decisiva: sarà necessario entrare in campo con la voglia di azzannare la preda, quel killer instinct che è mancato finora ai rossoneri.

Prima della gara da dentro o fuori del “Meazza” Leao e compagni sono attesi da due sfide altrettanto importanti in campionato, partendo da quella del “Maradona” di Napoli (calcio d’inizio domenica alle 20.45). Il Milan dovrà leccarsi le ferite di guerra e ricominciare a pedalare per provare ad espugnare il fortino dei campioni d’Italia e tentare di riprendersi il primo posto a discapito dei “cugini” dell’Inter, impegnati poche ore prima in casa contro la Roma. Per il posticipo della domenica di Serie A nella città partenopea Pioli dovrà fare i conti con l’infermieria, a cui si è aggiunto ieri Luka Jovic.

Milan, problemi per Jovic nel riscaldamento: le condizioni del serbo

L’ex attaccante della Fiorentina ha accusato un infortunio muscolare durante il match, mentre il serbo stava intensificando il riscaldamento a bordo campo per subentrare di lì a poco ad Olivier Giroud. Nel post partita mister Pioli ha svelato quando riferitogli dal numero 15, il quale avrebbe sentito male all’adduttore. Nelle prossime ore Jovic si sottoporrà agli esami di rito, ma la sua presenza contro il Napoli di Rudi Garcia è improbabile, come affermato anche da “La Gazzetta dello Sport”.

L’allenatore dovrà fare quindi i conti con le indisponibilità: se per il serbo le speranze sono residue, cresce la fiducia per Noah Okafor. Lo svizzero ha saltato la trasferta in Francia è rimasto a Milano in via precauzionale, ma dovrebbe partire con la squadra alla volta del capoluogo campano. L’ex Salisburgo potrebbe subentrare a partita in corso a Giroud, dato favorito per ricoprire il ruolo di punta centrale, affiancato con ogni probabilità da Leao e Pulisic.