Milan, questa non ci voleva: che mazzata per Pioli

Il Milan nella sfida contro il Napoli ha subito una rimonta nel secondo tempo che non ci voleva ma non è l’unica brutta notizia.

Le ultime settimane in casa Milan non c’è stato molto da salvare con le sconfitte arrivate contro Juventus e Paris Saint Germain che hanno rispettivamente fatto perdere il primo posto in classifica in Serie A e complicato i piani per il passaggio del turno in Champions League.

Ieri sera i rossoneri sono scesi in campo a Napoli per il decimo turno di campionato e nel primo tempo le cose si stavano anche mettendo molto meglio rispetto alle ultime uscite. Olivier Giroud è infatti riuscito a sbloccarsi con una doppietta che ha fatto sognare i tifosi del Diavolo solo però fino all’intervallo dato che poi nel secondo tempo il Napoli ha rimontato fino al 2-2 finale. Per il tecnico Stefano Pioli tuttavia i due punti persi al Maradona non sono l’unica brutta notizia.

Pioli perde sia Kalulu che Pellegrino: emergenza difesa in casa Milan

Quest’oggi, una volta che il Milan è tornato a casa dalla trasferta in Campania, per lo staff medico del club è stato possibile visitare con maggiore accuratezza quei giocatori che si sono fermati nell’ultimo match. Sono ben tre infatti i giocatori rossoneri usciti infortunati dalla sfida di ieri e ora sono emersi anche i primi responsi. Per quanto riguarda Christian Pulisic i tifosi possono tiare un sospiro di sollievo perché è quello più fortunato in quanto non ci sono lesioni muscolari alla coscia sinistra e potrà quindi tornare presto a disposizione di Pioli.

Peggiori invece le condizioni di Marco Pellegrino e di Pierre Kalulu che aprono una sorta di emergenza nel reparto difensivo del Diavolo. L’argentino ha riportato una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro mentre il francese una lesione del tendine retto femorale sinistro che sarà ispezionata maggiormente con un consulto chirurgico.

Per entrambi si prospetta quindi un periodo di stop non cortissimo e che metterà Pioli in seria difficoltà nel reparto difensivo per le prossime partite. Queste brutte notizie arrivano proprio in un momento in cui il calendario è intasato e in cui il Milan si gioca obiettivi importanti.

Dato anche il problemino muscolare patito da Simon Kjaer proprio poche ore prima di scendere in campo al Maradona al momento gli unici difensori a disposizione del tecnico rossonero sono Malick Thiaw (assente ieri per squalifica) e Fikayo Tomori.