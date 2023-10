Milan, Rafael Leao ‘scagionato’: il giudizio è chiarissimo

Il giudizio dell’ex difensore è stato chiarissimo, il fuoriclasse portoghese del Milan non può essere uno dei problemi della squadra di Pioli.

Il giorno dopo ad una brutta sconfitta è caratterizzato sempre da giudizi e sentenze molte volte anche indelicate nei confronti della squadra, dell’allenatore e dei calciatori in questione che, in un batter d’occhio diventano inadeguati agli occhi di molti addetti ai lavori e per molti “tifosi” di circostanza che non riescono ad analizzare la partita in modo imparziale.

Il Milan ha perso malamente contro il Psg di Kylian Mbappé e compagni, i parigini hanno battuto gli avversari con un netto 3-0 dominando la partita in lungo e in largo, soprattutto il secondo tempo in cui i calciatori di Stefano Pioli sono sembrati spenti, sfibrati e davvero poco concentrati in una partita a dir poco fondamentale per le sorti della squadra in Champions League.

Milan, le parole di Beppe Bergomi su Leao

Ora il prosieguo in Europa del Milan si complica ulteriormente, infatti ad oggi i rossoneri sono ultimi nel girone con appena 2 punti e già dal prossimo match i ragazzi di Pioli dovranno mettercela tutta per, quantomeno, provare a strappare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions per poi virare sull’obiettivo terzo posto nel girone che significherebbe Europa League che con la nuova formula ideata dalla Uefa è diventata molto più competitiva e avvincente.

Sebbene la fortuna non sia dalla parte del Milan durante i sorteggi, basti pensare ai gironi di Champions League della squadra rossoneri negli ultimi 3 anni: non proprio una passeggiata di salute. Beh, assodato tutto ciò dobbiamo ammettere che il Milan visto ieri sera non può essere, e a tratti non deve, essere la squadra che affronterà le prossime tre giornate in Europa con il solo Rafael Leao protagonista di una discreta prova.

A tal proposito si è espresso l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi che ai microfoni di Sky Sport ha parlato così sul portoghese:

“In queste ore si stanno sentendo davvero tante opinioni discordanti sulla prestazione dell’attaccante rossonero, per me non potrà mai rappresentare un problema per il Milan. È un giocatore troppo forte, il migliore di tutta la rosa“

Le dichiarazioni dell’ex calciatore sono molto chiare, per lo status che ha assunto e la sua forza dire che Rafael Leao è il problema del Milan è una vera e propria castroneria sportiva. Il fuoriclasse portoghese è il calciatore più forte dei rossoneri e più di una volta ha trascinato la propria squadra alla vittoria, per quanto nel calcio ci sia l’abitudine della “memoria corta” l’apporto del numero 10 è a dir poco straordinario.