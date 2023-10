Milan, retroscena pazzesco: tifosi senza parole

Dichiarazioni molto sorprendenti quelle uscite nelle ultime ore e che riguardano il passato recente dei Rossoneri.

Il Milan rappresenta senza dubbio uno dei club più storici e vincenti in Italia, ma soprattutto in Europa. Quasi tutti i calciatori durante la loro carriere sognerebbero di arrivare in una piazza importante come quella rossonera. Nel corso degli anni sono stati molti i giocatori che hanno più volte spinto per vestire la maglia del Diavolo, ma non sempre ciò è stato possibile.

Le recenti dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, sono la conferma di come difficilmente un calciatore possa non sperare in un approdo nella Milano rossonera. Il protagonista della vicenda è Andrea Belotti, per molti anni punto di riferimento della squadra granata, che come risaputo da tempo è stato molto vicino al Milan in passato.

Il Gallo ha vissuto un momento di carriera incredibile durante la sua esperienza piemontese e, prima di qualche infortunio di troppo, è stato uno dei centravanti più desiderati in Europa. Tra le varie squadre interessate c’erano appunto i Rossoneri che però non sono mai riusciti ad affondare il colpo decisivo.

Cairo rivela: “Belotti voleva andare al Milan”

L’attaccante attualmente in forza alla Roma di Jose Mourinho arriva al Torino nel 2015 e dopo una stagione di ambientamento esplode del tutto. Dall’agosto del 2016 diventa infatti un vero e proprio incubo per tutte le difese della Serie A e sotto la guida di Sinisa Mhijalovic chiude il campionato con 26 reti in 35 partite, numeri da capogiro che lo rendono il desiderio proibito di molti e le parole di Cairo, rilasciate alla Gazzetta dello Sport, lo confermano:

Dopo i 26 gol, nel nuovo contratto gli dico che vorrei mettergli una clausola da 100 milioni di euro per l’estero. Il Milan poi ce lo chiede in prestito con un mezzo obbligo di riscatto con Fassone che mi dice che avevano già speso tanto. Ma io come l’avrei sostituito senza incassare? Belotti vuole il Milan, ci rimane male e gioca un brutto campionato. Non ho rimpianti.

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Cairo che evidenziano come Belotti volesse effettivamente andare al Milan, ma i due club non trovarono mai un accordo rendendo quindi impossibile il realizzarsi della trattativa. Nessuno può sapere cosa sarebbe successo se il Gallo avesse firmato con i Rossoneri, ma sicuramente l’affare avrebbe fatto piacere e non poco a tutti i tifosi.