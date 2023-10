Milan, rottura totale con il club: andrà via a zero

Le ultime indiscrezioni parlano di nervi tesi, tanto da essere ad un punto di non ritorno con il club. Il futuro pare essere già segnato.

Con il passare degli anni il mondo del calcio sta subendo cambiamenti evidenti e spesso anche drastici. A subire molte variazioni è stato anche il mercato: il denaro sta iniziando a diventare sempre più centrale e sempre più spesso si assiste a veri e propri bracci di ferro tra i club e gli entourage dei giocatori per quanto riguarda i loro eventuali rinnovi o i loro trasferimenti.

Tante volte quando non si arriva ad una quadra si dà vita ad una guerra interna che spesso si conclude con il passaggio a parametro zero del giocatore in un’altra squadra. Il Milan sa bene cosa significa tutto ciò, nelle ultime stagioni infatti sono stati molti i rossoneri a salutare il club senza portare neanche un euro nelle casse della società, basti pensare ai più noti Donnarumma, Calhanoglu o anche Kessie.

La stessa situazione sembra che la stia vivendo anche un ex obiettivo del Diavolo: Emanuele Valeri. Il terzino è infatti ormai ai ferri corti con la Cremonese ed è sempre più probabile che il suo contratto in scadenza nel 2024 non venga rinnovato.

Valeri rompe con la Cremonese: il Milan ci ripensa?

Il classe ’98 è stato per molto tempo nella lista degli obiettivi di Paolo Maldini per la fascia sinistra, ma la fumata bianca non è mai arrivata. Ora secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, la rottura tra il giocatore e la Cremonese sarebbe praticamente totale con il giocatore messo addirittura fuori rosa. Già qualche mese fa il rinnovo era stato rifiutato e la cessione non era arrivata a causa delle richieste troppo alte dei Grigiorossi.

Le strade da poter percorrere sembrano quindi due: la cessione a gennaio, così da poter portare qualche milione nelle casse societarie, oppure l’addio a zero. Al momento la squadra in pole position sembra essere la Lazio, ma il nome di Valeri è senza dubbio molto interessante e con le giuste condizioni si potrebbe trattare di un vero colpaccio.

Il Milan è ancora alla ricerca di un terzino sinistro da poter affiancare a Theo Hernandez e nonostante Maldini (suo grande estimatore) non faccia più parte della dirigenza, si potrebbe decidere di affondare comunque il colpo. Nei promessi mesi ci saranno sicuramente degli aggiornamenti con il 24enne che potrebbe diventare per davvero un obiettivo dei Rossoneri.