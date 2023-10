Milan, scatta l’allarme: a gennaio al Bayern Monaco

In casa Milan si torna a parlare di mercato e in queste ore a tenere banco è il futuro di un giocatore rossonero, che potrebbe anche rischiare di partire nella sessione di gennaio

In casa Milan l’entusiasmo è alle stelle dopo l’ennesima vittoria ottenuta, questa volta arrivata al termine di una gara sofferta contro l’ottimo Genoa messo in campo da Gilardino che ha mantenuto il risultato in equilibrio fino ad una manciata di minuti dallo scadere, quando Pulisic ha deciso da subentrare di regalare i 3 punti ai suoi. Rete, quella dello statunitense che è stata molto discussa sia dai rossoblù che dagli addetti ai lavori, in virtù di un tocco di mano dell’ex attaccante del Chelsea, dal quale è scaturito il gol che ha deciso il match.

Furibonde le reazioni, prima di Gilardino e poi del patron del Genoa, che ai microfoni di DAZN hanno dato libero sfogo al proprio pensiero. Dichiarazioni alle quali ha risposto lo stesso Maignan, che pochi istanti fa ha postato un messaggio Instagram a Zangrillo, criticandolo per l’utilizzo del termine assassinio.

Milan attento, il Bayern piomba su Kalulu: i dettagli

Parole che fanno capire quanto ancora siano accesi gli animi, ma in casa Milan bisogna continuare a guardare avanti e a pensare a quello che sarà il prossimo impegno di campionato contro la Juve. Gara in cui i rossoneri si presenteranno senza due colonne portanti, dato che sia Maignan, sia Theo Hernandez, saranno assenti causa squalifica. L’esterno è stato ammonito da diffidato, mentre il portiere francese è stato protagonista di un duro intervento di gioco, che è stato giudicato assolutamente da rosso diretto dal direttore di gara.

Ma in queste ore a tenere in appresione il popolo rossonero sono anche le notizie riguardanti il mercato e che potrebbero includere una cessione pesante nella prossima finestra invernale. Stando a quanto sta emergendo in queste ore in Germania e precisamente dalla Bild, infatti, il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi sul difensore del Milan Kalulu, con la forte intenzione di provare l’assalto già a gennaio. Il giocatore andrà in scadenza nel 2027 e questo è uno dei punti a favore del Milan, che però dovrà alzare una barriera se vorrà blindarlo.

Il francese è attualmente fermo per infortunio e nelle partite in cui è stato disponibile è partito dalla panchina con Pioli che gli ha preferito la coppia formata da Tomori e Thiaw. Un andamento che potrebbe spingerlo a fare delle riflessioni in ottica futura con il Bayern alla finestra.