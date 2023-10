Milan, sentenza durissima su Pioli: “Il suo ciclo è finito”

C’è tensione nell’ambiente rossonero in merito a quello che sarà il futuro di Pioli, con una sentenza arrivata proprio pochi istanti fa.

Il Milan non riesce più a vincere e dopo lo sconfitte subite contro Juve e Psg, si è arreso anche al Napoli nella trasferta di domenica scorsa. Gara che era partita nel migliore dei modi, con la squadra di Pioli che aveva ottenuto il doppio vantaggio e che prima del duplice fischio ha sfiorato a più riprese il gol dello 0-3 che avrebbe probabilmente messo la parola fine all’incontro.

Ma la squadra entrata in campo nella ripresa è stata una lontana parente rispetto a quella vista nella prima frazione di gioco, con i rossoneri che sono stati praticamente assenti, facendosi raggiungere dai padroni di casa. Risultato che è stato contestato, così come il lavoro di Pioli, commentato duramente così da Lele Adani durante il corso della Bobo Tv.

Se il Mila vince a Napoli il fenomeno è Giroud, se invece si fa rimontare il cretino è Pioli. Ormai è così. Pioli non è più sopportato dall’ambiente e dalla piazza. Il ciclo di Pioli, per me, è finito. Se perde tre partite di fila per me rischia di essere esonerato prima della fine della stagione.