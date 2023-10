Milan, si scalda la pista David: Furlani pronto all’assalto

Il Milan continua a tenere gli occhi puntati su David. Il talentuoso attaccante del Lille piace molto ai rossoneri.

Il Milan ha già messo gli occhi sulla prossima finestra di trasferimento estiva, e la priorità numero uno è chiara: portare in rossonero un nuovo centravanti di livello. Il nome che domina la lista dei desideri del club milanese è quello di Jonathan David, il talentuoso attaccante classe 2000 del Lille, che è stato oggetto di interesse da parte del Milan per diverso tempo.

La società rossonera farà diversi tentativi per cercare di portare il promettente centravanti canadese in quel di Milano, garantendosi un attaccante di spessore in vista del futuro. Questo interesse non è passato inosservato, e qualche mese fa il Milan aveva fatto un primo timido tentativo per l’attaccante canadese del Lille, ma i francesi avevano prontamente chiuso le porte.

David nel mirino del Milan

Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società rossonera è ora determinata a fare un nuovo tentativo, e questa volta con maggiore determinazione. L’obiettivo è chiaro: anticipare la trattativa, possibilmente già a gennaio, anziché aspettare l’estate.

Il contratto di Jonathan David scade nel 2025, e al momento non sembra esserci un accordo imminente per il rinnovo. Rispetto alla scorsa estate, quando il Lille aveva valutato il giocatore a 60 milioni di euro, ora la richiesta del club francese è destinata a scendere, sebbene si parli comunque di almeno 40 milioni. Una cifra importante, ma sicuramente più accessibile per il Milan, che è consapevole dell’importanza di fare un investimento significativo per portare a Milanello un centravanti di calibro, in grado di contribuire sia nel presente che nel futuro.

Nonostante un avvio di stagione non eccezionale, con due gol in campionato e due in Conference League, le qualità di Jonathan David sono indiscutibili. È un attaccante rapido, dotato del senso per l’assist, e in grado di segnare con entrambi i piedi. A soli 23 anni, ha ancora ampi margini di crescita, e un possibile approdo a Milanello potrebbe anche riportarlo insieme al suo ex compagno di squadra al Lille, Mike Maignan, con cui ha vinto uno scudetto.

Jonathan David rappresenta l’obiettivo principale del Milan per rafforzare la linea d’attacco, e il club sembra pronto a fare il necessario per portare questo talento canadese a Milano. La prossima finestra di trasferimento potrebbe portare importanti novità in questo senso, con l’obiettivo di portare nuove energie e gol a Milanello.