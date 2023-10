Milan, svolta totale in attacco: che offerta per Giroud

Notizia che potrebbe cambiare il futuro in rossonero dell’attaccante francese. I tifosi possono sicuramente sorridere.

Dopo la vittoria dello Scudetto nel 2011, anche quello ai danni dell’Inter, sono senza dubbio iniziati degli anni totalmente bui per il Milan che per molto tempo è restato anche senza Champions League. Queste stagioni incolore sono state accompagnate da una vera e propria maledizione che ha colpito tutti i numeri 9. Dopo l’addio al calcio giocato di Pippo Inzaghi nessuno ha più avuto fortuna con quel numero, o quasi.

Dopo Alexandre Pato, talento cristallino tartassato però dagli infortuni, ad indossare la 9 rossonera sono stati in ordine Matri, Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva, Higuain Piatek e Mandzukic. Tutti non hanno brillato nella Milano rossonera e hanno dato vita ad una maledizione poi spezzata nel 2021, quando Olivier Giroud firma con il Diavolo.

Il francese ha dato vita ad un totale cambio di rotta e dopo solo una stagione, con una doppietta pesantissima nel derby, ha riportato lo Scudetto a Milanello dopo undici anni. L’ex Arsenal e Chelsea è diventato nel tempo l’uomo spogliatoio del club e ora la società vuole ripagare tutto l’impegno dimostrato in questi anni.

Milan-Giroud, ancora insieme: verrà proposto il rinnovo

Al momento il contratto del transalpino scade nel giugno 2024 e la dirigenza rossonera vorrebbe evitare di farsi trovare impreparata. Come infatti riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, l’intenzione è quella di offrire all’entourage del giocatore un prolungamento fino al 2025, con l’obiettivo però di ridurre l’ingaggio che al momento è di tre milioni e mezzo di euro a stagione.

Giroud ha più volte espresso tutto il suo amore verso la maglia rossonera e tutto fa quindi pensare che la fumata bianca e la firma sul contratto possa arrivare presto, pur non tralasciando le possibili offerte dalla MLS, dove il francese potrebbe decidere di chiudere la sua fantastica carriera.

Al tempo stesso quello di Giroud non può di certo essere l’unico nome nel reparto offensivo della squadra ed è per questo che la dirigenza è da tempo al lavoro per affiancargli un altro attaccante, che magari possa anche fare il titolare nei prossimi mesi. Piace molto, come già visto nella scorsa sessione di calciomercato, Mehdi Taremi del Porto e si potrebbe decidere di tornare alla carica per l’iraniano. Quel che è però certo è che oltre al rinnovo del classe ’86 arriverà anche un acquisto.