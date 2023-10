Miranda-Milan, affare a rischio? Spunta un top club europeo

Il terzino spagnolo, da tempo nel mirino dei Rossoneri, è diventato l’obiettivo di un’altra big europea. Sfida sul mercato in vista.

La volontà del Milan di regalare a Stefano Pioli innesti di talento da inserire in rosa è sempre una delle priorità per la dirigenza rossonera. Nonostante il mercato sia finito da poco più di un mese, non si fermano le ricerche degli osservatori di giocatori di talento e al momento in cima alla lista ci sarebbe il terzino Juan Miranda, su cui però sarebbe anche finito l’interesse del Barcellona.

Il Barcellona si inserisce per Miranda: la situazione

Il classe 2000 del Betis Siviglia piace molto al Diavolo e l’idea di affiancarlo a Theo Hernandez, creando una delle fasce sinistre più forti d’Europa, stuzzica molto. Secondo il noto giornalista Matteo Moretto sul giocatore ci sarebbero anche i Blaugrana, club in cui Miranda ha giocato prima di passare agli andalusi.

Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e sarà quindi il terzino, in totale autonomia, a scegliere il suo futuro: da un lato il ritorno in Catalogna per dimostrare tutto il suo potenziale e dall’altro l’opportunità di esplodere definitivamente nella Milano rossonera.