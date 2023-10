Morata snobba il Milan? La verità sul mercato estivo

Un grande rumour, un sogno di mezza estate, Alvaro Morata avrebbe potuto vestire il rossonero. Dopo la chiusura del mercato ecco le rivelazioni dell’attaccante sulla trattiva.

Un bomber che l’Italia la conosce bene, anzi benissimo. Alvaro Morata quest’estate era ad un passo dal ritornare in Serie A. Dalla Roma al Milan, proprio i rossoneri dopo un offerta all’Atletico Madrid attendevano una risposta da parte del club. 12 milioni e un quadriennale al calciatore era la proposta dei rossoneri per accaparrarsi il bomber ex Juve. Poi l’offerta fu declinata e rinviata al mittente, che hanno virato su altri profili. Un’offerta che avrebbe potuto quindi riportate l’attaccante della nazionale spagnola a far sorridere i tifosi di una big italiana.

Con la Juventus, Alvaro Morata ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera, prendendosi più di una soddisfazione. Con i bianconeri 2 scudetti, 3 Coppe Italia e ben 2 Supercoppe che si aggiungono al suo palmares. Di fatti dopo aver lasciato la Juve per ben due volte ed essere tornato a Madrid ed essersi preso la scena, gli occhi delle big del nostro campionato erano tornate sulle sue tracce provando quindi il colpaccio e il grande rit0rno.

Ad un torneo di Golf di beneficenza, proprio della sua fondazione, ecco la rivelazione dell’attaccante spagnolo, che ha dato qualche dettaglio in più sul rumor di mercato che lo ha visto partecipe:

“Ad oggi non voglio dire se resterò a vita all’Atletico Madrid, non so neanche se sia possibile. In estate ho sentito tante cose, se le dovessi contare tutte mi avevano “venduto” ad otto squadre diverse, ma oggi sono ancora qui e vesto la maglia dell’Atletico. Sono molto felice qui, non è un segreto e l’ho dichiarato tante volte, siamo fiduciosi dei nostri mezzi e possiamo fare una grande stagione, lo spero e il gruppo ha molta fiducia.

Poi ha aggiunto qualche dichiarazione sugli obiettivi stagionali:

I nostri obiettivi? La Champions League è la Champions League e per l’Atletico sarebbe spettacolare vincerla, per i nostri tifosi sarebbe straordinario. Non mi è mai capitato ma credo che anche vincere il campionato con l’Atletico sia un emozione incredinile, anche la Coppa o la Supercoppa è chiaro. Non c’è quindi una competizione preferita o a cui ambiamo di più, siamo una grande squadra e dobbiamo lottare per tutti i titoli, abbiamo una rosa di qualità e daremo il massimo in tutte le competizioni”.