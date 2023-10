Napoli-Milan, Garcia recupera i pezzi: rientro importante contro i rossoneri

Verso la sfida tra Napoli e Milan, Garcia ha recuperato un giocatore importante in vista della sfida di domani sera.

Uscire dalla crisi: questo l’obiettivo del Milan per la sfida di domani sera contro il Napoli. I rossoneri hanno bisogno di tornare a fare un’ottima prestazione dopo le due sconfitte dopo la sosta e il complicato mese di ottobre vissuto finora. Il club meneghino, infatti, ha realizzato solo una rete da inizio mese – quella di Pulisic allo scadere contro il Genoa.

Dall’altra parte, però, ci saranno i partenopei che hanno ottenuto due vittorie in altrettante partite dopo la sosta. Proprio in vista del big match di domani sera, Rudi Garcia ha recuperato un giocatore importante nel suo scacchiere: Zambo Anguissa.

Buone notizie per Garcia, recuperato Anguissa per la sfida contro il Milan

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha recuperato Anguissa. Ieri il centrocampista camerunense ha svolto l’intera seduta in gruppo. Rudi Garcia lo convocherà per la sfida di domani, ma non lo schiererà dall’inizio.

Non è da escludere, però, il suo impiego a gara in corso. Di seguito la probabile formazione dei Campioni d’Italia riportata dall’edizione odierna de Il Mattino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski, Kvaratskhelia, Raspadori, Politano