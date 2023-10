Napoli-Milan, rientro in extremis: sorride il tecnico

Verso la sfida tra Napoli e Milan, il tecnico può sorridere per il rientro in extremis.

Archiviato il turno di Champions League, il Napoli e il Milan domenica sera alle 20:45 si sfideranno allo Stadio Maradona. Le due compagini vengono da un periodo di forma completamente opposto. Dopo la sosta per le nazionali, infatti, i partenopei hanno vinto entrambe le partite giocate. La prima contro il Verona al Bentegodi per 3-1, mentre la seconda contro l’Union Berlino in Germania per 1-0.

Al momento, quindi, gli uomini di Garcia – grazie anche alla sconfitta della Fiorentina in campionato contro l’Empoli – sono al quarto posto in classifica.

I rossoneri, invece, hanno perso entrambe le partite giocate dopo la pausa. La prima contro la Juventus per 0-1, sfida contraddistinta dalle tante assenze – per infortuni e squalifiche – con cui ha dovuto fare i conti Pioli. La seconda, invece, per 3-0 in Champions League contro il PSG.

Una sonora sconfitta per il club meneghino che ha allungato a 5 partite la striscia di gare senza segnare in Europa considerando anche la scorsa stagione. Questo è un serio problema per il Diavolo che è all’ultimo posto in classifica a -2 da Borussia Dortmund e Newcastle e -4 dal PSG. Inoltre, per il match di domenica sera Pioli dovrà fare anche i conti con un recupero in extremis in casa Napoli.

Napoli, buone notizie per Rudi Garcia: rientro in extremis

Arrivano buone notizie in casa Napoli per Rudi Garcia in vista del match di domenica sera contro il Milan. Il tecnico francese, secondo quanto riportato da TMW, potrebbe riabbracciare Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense nella giornata di ieri ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo, per poi defilarsi – a scopo precauzionale – quando c’è stata la partitella finale. C’è grande attesa, quindi, per la seduta odierna per capire se rientrerà pienamente in gruppo o meno in vista della sfida di domenica. Qualora dovesse allenarsi integralmente in gruppo, il centrocampista partenopeo sarebbe almeno convocato dopo l’infortunio accusato nella sfida contro la Fiorentina prima della sosta.

Non arrivano buone notizie, invece, per Stefano Pioli per quanto riguarda la situazione infortuni. Se per la sfida del Maradona possono recuperare Jovic e Okafor, non si può fare lo stesso discorso per Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, che si è fermato nella sfida del 30 settembre contro la Lazio, quasi sicuramente non riuscirà a rientrare nemmeno per la sfida contro il Napoli. L’ex Chelsea, infatti, è ancora alle prese con l’infiammazione alla regione pubo-adduttoria e ancora non è arrivato il via libera dallo staff medico per il rientro in campo.