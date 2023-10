“Nessuna condotta violenta”, Marelli fa chiarezza sul caso Maignan

Continua ad alimentare discussioni l’espulsione di Maignan nel match Genoa-Milan. L’ex arbitro Luca Marelli fa chiarezza.

Nel recente match tra Genoa e Milan, l’espulsione di Mike Maignan ha sollevato molte discussioni e polemiche tra gli appassionati di calcio. Tuttavia, l’ex arbitro Luca Marelli ha fornito una chiara spiegazione sul perché la squalifica di Maignan dovrebbe limitarsi a una sola giornata.

L’ex arbitro Marelli fa chiarezza

Il motivo dell’espulsione di Maignan è stato descritto come un “grave fallo di gioco“, ma Marelli ha sottolineato che la sanzione di due o più giornate di squalifica è prevista solo per condotte violente. Il grave fallo di gioco, d’altro canto, è commesso durante lo svolgimento dell’azione e mette a repentaglio l’incolumità di un avversario: “Il motivo dell’espulsione (ineccepibile) di Maignan è per ‘grave fallo di gioco’. La sanzione di due o più giornate di squalifica è prevista solo per condotta violenta, caratterizzata dalla volontà di agire in quel senso (esempi: pugno, sputo, calcio a pallone lontano)”.

Marelli fa chiarezza sul caso Maignan – (LaPresse) SpazioMilan.it

Marelli, tramite il suo account twitter, ha argomentato che una squalifica superiore a una giornata non avrebbe senso in questo caso specifico, poiché l’azione di Maignan non era intenzionalmente violenta. Questa spiegazione è in linea con quanto visto in casi simili in passato, come l’esempio di Baschirotto nel match Monza-Lecce.

Marelli ha affermato: “Il grave fallo di gioco è commesso nella dinamica dell’azione, mettendo a repentaglio l’incolumità di un avversario, esattamente la fattispecie di cui trattasi. Per tale motivo una squalifica superiore ad una giornata non avrebbe alcuna giustificazione. La squalifica per Maignan, pertanto, sarà di una giornata, peraltro in linea con quanto stabilito in casi recenti (esempio: Baschirotto, Monza-Lecce)”.

Quindi, secondo l’analisi dell’ex arbitro Marelli, la squalifica di una sola giornata per Maignan sembra essere una decisione giustificata, basata sulle regole e le precedenti situazioni simili nel mondo del calcio. Questa spiegazione dovrebbe aiutare a dissipare alcune delle controversie legate a questa espulsione.