Occhio Milan, irrompe il Napoli: assalto al big

Il Milan rimane sull’attenti per il talento europeo, anche altre squadre però sono pronte a darsi battaglia per il giocatore

I rossoneri continuano a monitorare diversi profili per le prossime sessioni di calciomercato. Il colpo Luka Jovic last minute, in estate, sicuramente non è stato un acquisto per mettere al sicuro il futuro dell’attacco rossonero ma è più da considerarsi una sorta di “toppa” per andare a riempire una mancanza del reparto offensivo milanista. Al momento tuttavia l’attacco del Milan rende in maniera discreta. Giroud ha all’attivo 4 gol mentre Okafor, utilizzato come prima punta fino ad ora, ha messo a segno 2 gol in Serie A.

In campionato dunque il passo dell’attacco rossonero non è male se pensiamo anche ai supporti laterali di Leao e Pulisic che insieme hanno offerto in totale 6 gol e 4 assist. Al momento a pari punti con i cugini di Milano in vetta alla classifica lo stesso rendimento, per il Milan, non è stato registrato invece in Champions League dove, nelle prime due giornate, sono arrivati due pareggi infelici a reti inviolate. L’attacco nelle competizioni europee dunque è sterile e il Milan ha già gli occhi su un talento: Jonathan David. La pista però inizia ad essere caldissima.

Milan occhi su David, ma ci sono altre contendenti

È uno degli attaccanti Under 23 più forti a livello europeo ed ora la Serie A lo vuole.

Il Milan aveva chiesto informazioni su di lui già nella sessione estiva del calciomercato ripromettendosi poi di farsi nuovamente vivo a Gennaio per il talento di Jonathan David. Difatti l’attaccante canadese, ora al Lille in Francia, grazie ai suoi 99 gol segnati in 230 presenze si è già conquistato gli occhi d’Europa su di sé a 23 anni.

Tuttavia dalla Serie A l’interesse non arriva solo dal Milan ma anche dal Napoli. Il club partenopeo infatti potrebbe virare sul suo nome in caso di un clamoroso addio da parte di Osimhen. Dunque oltre ai top club europei il Milan dovrà fronteggiare anche i club connazionali.

Il talento canadese ad ora ha una valutazione di ben 60 milioni di euro e il suo contratto con il Lille andrà in scadenza nel Giugno 2025. Con un guadagno lordo annuo di circa 3 milioni di euro sicuramente David è pronto al grande salto del top club europeo e, a quanto pare, anche l’Italia potrebbe essere nel suo futuro prossimo. Il Milan quindi riaprirà i contatti a Gennaio e da lì i rossoneri potranno capire le loro sorti nei confronti del canadese.