Offerta clamorosa: “Un giorno allenerà il Milan”

“Offerta clamorosa, allenerà il Milan”, il dirigente si sbilancia, rivelazione a sorpresa.

In casa Milan l’entusiasmo è alle stelle. Il sorpasso in campionato ha dato la carica giusta ai ragazzi di mister Stefano Pioli, che sta ottenendo ottimi risultati fin dall’inizio, nonostante il cambio di diversi calciatori in rosa. Al momento, il club rossonero si trova primo in Serie A con 19 punti, 2 in più della seconda Inter, che ha sconfitto i rossoneri per 5-1 qualche settimana fa.

Invece, in Champions League la stagione non è iniziata nel migliore dei modi. Due pareggi e 0 gol per Giroud e compagni, stoppati da Newcastle e Borussia Dortmund. Il girone è molto difficile le prossime due gare saranno contro il Paris Saint-Germain. I parigini non sono in un bel momento, ma abbassare la guardia sarebbe un errore grave, vista la presenza di calciatori come Kylian Mbappé.

Inoltre, è ancora difficile capire quale squadra è realmente favorita nel girone. Il Newcastle ha sconfitto i ragazzi di mister Luis Enrique per 4-1 e nonostante sia stata sorteggiata come quarta fascia, sembra non essere affatto scontata la loro eliminazione. Il Milan, rispetto alle altre italiane, è sicuramente stata la più sfortunata, ma la tifoseria ci crede vista la qualità della squadra.

Mister Pioli è arrivato alla quinta stagione sulla panchina rossonera, dopo essere subentrato a Giampaolo nel 2019. Il contratto ha durata fino al 2025 e la possibilità di vedere un nuovo tecnico a guidare i rossoneri nella prossima stagione c’è.

Galliani: “Palladino ha ricevuto un’offerta clamorosa, ma è rimasto”, poi la dichiarazione sul Milan!

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Monza-news, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sul Monza

“Tutti quelli con cui ho parlato vorrebbero che rimanessi a Monza in futuro e io lo farei con qualsiasi proprietà che mi chiedesse di farlo. I colori biancorossi sono la mia passione e si mi provassero a cacciare mi incatenerei al cancello, perché io voglio stare qui”.

Su Palladino

“Palladino ha mantenuto la parola data a Silvio Berlusconi, rimanendo nonostante avesse ricevuto un’offerta clamorosa. Credo che un giorno andrà ad allenare Inter, Juve o Milan ed io sarò felice per lui”.

Le dichiarazioni dell’ex dirigente del Milan non lasciano dubbi. In estate, Palladino è stato cercato da una big e il suo futuro sarà in un grande club. Milano potrebbe essere una delle piazze da prendere in considerazione, visti gli ottimi risultati che sta ottenendo il tecnico campano, sulla panchina del Monza da oramai due anni.