Pioli critico in conferenza: “Dobbiamo essere più efficaci”

Duro commento di Stefano Pioli anche in conferenza stampa, in cui si è espresso in maniera molto critica nel post match di Milan Juve

Tanta grinta e carattere non bastano per evitare la sconfitta in casa ai danni della Juventus. Finisce con un amaro 0-1 in favore dei bianconeri il big match valido per il nono turno di campionato.

Il punto di svolta della gara avviene al minuto quaranta su ingenuità di Malick Thiaw. Sciocchezza difensiva da parte del difensore tedesco che in ritardo su Moise Kean commette fallo da ultimo uomo, che gli costa il cartellino rosso.

A mettere il punto esclamativo sulla gara, la rete, avvenuto nella seconda frazione di gioco, di Manuel Locatelli che conferma la dura legge del gol dell’ex.

Milan- Juve: Pioli critico in conferenza

Dobbiamo diventare più efficaci, anche stasera abbiamo sviluppato una buona mole di gioco, dovevamo riempire di più l’area. Ha commentato così l’allenatore rossonero durante la conferenza stampa nel post partita di Milan e Juventus.

Loftus Cheek, oggi stava meglio ma vediamo domani come starà. Speriamo meglio, purtroppo va a giorni alterni. Ha spiegato così la situazione medica del proprio centrocampista il tecnico parmense

La Juve non ha mai portato superiorità numerica, abbiamo subito davvero poco. Il commento di Pioli in merito all’andamento della gara nonostante l’espulsione ai danni di Thiaw.

Okafor non era al 100%, Jovic sta trovando la forma migliore. Ha aggiunto il tecnico sulla scelta di schierare l’attaccante serbo.

Quanto costerà questa fatica per la Champions? C’è sia fatica mentale che fatica fisica, giocare 50 minuti in dieci non ci agevola ma troveremo tutte le forze per giocare al meglio contro il PSG, sappiamo quanto è importante.

Pioli ha espresso anche il proprio pensiero in vista della sfida infrasettimanale europea contro i parigini. Un modo anche per caricare l’ambiente nonostante la sconfitta.

L’ho vista aspettare Mariani a fine primo tempo, contestava la direzione arbitrale? Ho fatto una chiacchierata con l’arbitro come faccio spesso. Ha concluso così la conferenza stampa abituale Stefano Pioli.