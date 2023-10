Pioli: “Due gol sono pochi”, poi risponde sul cambio di Leao

Al termine della partita tra Napoli e Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Tra Napoli e Milan finisce completamente in parità: al Maradona di Napoli termina 2 a 2 la sfida tra partenopei e rossoneri; pareggio che non aiuta nessuna delle due formazione, con il Milan che perde il secondo posto e il Napoli che rimane al quarto posto, a -4 dai rossoneri e -5 dalla Juventus, che ha vinto contro l’Hellas Verona. Ancora al primo posto invece l’Inter, che vince contro la Roma.

Parità nel risultato, ma parità anche in campo: il Milan di Stefano Pioli domina il primo tempo, il Napoli di Rudi Garcia domina il secondo tempo. I rossoneri trovano il doppio vantaggio con Giroud, mentre il Napoli pareggia prima con Politano e poi con Raspadori.

Al termine del match tra Napoli e Milan, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della partita e della prestazione dei suoi giocatori:

Se avessimo perso anche questa partita, bisognerebbe parlare di un momento sfortunato. L’errore è stato sul primo gol, quando abbiamo rimesso l’avversario in partita. Per quello che abbiamo creato oggi, due gol sono troppo pochi: uscire con un punto è un dispiacere.

Quando vai in doppio vantaggio, devi cercare di portare a casa la partita. Sull situazione del 1-2, abbiamo dato coraggio al Napoli, ma noi non abbiamo smesso di giocare, che sia chiaro. Nel primo tempo abbiamo dominato, nel secondo un po’ meno ma non siamo stati passivi.