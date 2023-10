Pioli: “Giocheremo con le nostre idee”, poi il messaggio a Donnarumma

Di seguito è riportata l’intervista fatta all’allenatore Pioli nel pre-match di Champions League tra il Milan e il Psg

Mancano pochi minuti ad una delle partite più attese della Champions League che vede protagonisti due squadre del gruppo F nella fase a gironi, questa sera, alle ore 21:00, infatti, il Milan sfiderà il Psg al Parco dei Principi a Parigi.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.

Il Milan, mette subito da parte la partita persa contro la Juventus a San Siro e cerca la sua prima vittoria in Champions dopo due pareggi. Nessun gol segnato dai giocatori bianconeri in queste prime due partite, con il Newcastle in casa a San Siro e fuori casa contro il Borussia Dortmund. Anche il Psg cerca una vittoria dopo aver perso fuori casa 4 a 1 contro il Newcastle. Attualmente, quindi, la squadra francese è seconda con 3 punti mentre i rossoneri sono terzi con due punti.

L’intervista di Pioli nel pre-match di Psg-Milan

Il mister Stefano Pioli è stato intervistato durante il pre-match di Champions League grazie ai microfoni di Amazon Prime video. Di seguito le sue parole.

È questa la sera in cui il suo Milan deve trasformarsi in una “Ragazza Magica”?

“Questa è una serata importante, una partita interessante, ma difficile. Deve essere interpretata e giocata con le nostre qualità e le nostre idee”.

Paradossalmente sente di più la pressione del Psg questa sera? È vero che il Milan ha solo due punti nel girone che è difficile, ma può aiutarvi in un certo senso?

“Ma io credo che le motivazioni siano al massimo per entrambe le formazioni. Tutte le quattro squadre del girone sanno che ogni singola partita potrà pesare tanto alla fine della qualificazione. Le pressioni ci sono, ma sono quelle che volevamo, quelle che cercavamo e adesso dobbiamo cercare di giocare la miglior partita possibile perché è chiaro che ci vuole una partita di alto livello su tutte le qualità che richiede una partita del genere”

Donnarumma ci ha detto che vi siete sentiti ieri, cosa vi siete detti?

“Ci siamo salutati e poi oggi ci abbracceremo”

Cosa ci sarà dentro questo abbraccio?