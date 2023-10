Pioli: “Voleva andare Pulisc in porta”, poi la frase sullo Scudetto 

Il tecnico rossonero ha parlato nel bollente post partita della gara tra il Diavolo e i Rossoblù di Alberto Gilardino.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Milan aveva bisogno di tre punti per staccare l’Inter di due punti e lo ha fatto con una vittoria soffertissima sul campo del Genoa, battuto da un gol fra le polemiche di Christian Pulisic nei minuti finali. Nel post partita ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match Stefano Pioli.

Il tecnico parmigiano, intervenuto ai microfoni di SkySport, ha parlato pochi minuti dopo il triplice fischio, chiarendo la scelta di Giroud in porta e parlando anche della lotta Scudetto:

In porta voleva andare Pulisic, ma gli ho detto che era troppo basso. Questa vittoria ci deve dare tanta carica per il futuro. Per lo Scudetto ci saranno 3/4 squadre ed è ancora presto per guardare la classifica.