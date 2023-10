Problema alla coscia, tegola per Pioli: si è fermato nel riscaldamento

Le difficoltà per il Milan aumentano con il tecnico Stefano Pioli che deve fare i conti anche con un altro problema fisico.

In casa Milan si deve fare i conti con una serie di problemi fisici occorsi ad alcuni dei suoi calciatori più offensivi. Sia Noah Okafor che Samuel Chukwueze sono infatti risultati indisponibili per la partita di questa sera contro il Paris Saint Germain rendendo pressoché obbligate le scelte in attacco per mister Stefano Pioli.

Il tecnico ex Lazio e Fiorentina ha scelto di puntare sul tridente composto da Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao che non si è espresso al meglio in questo match, come già capitato nelle prime due partite del girone di Champions League. La formazione milanista è ancora a quota zero gol in questa edizione della Champions essendo rimasta a secco in tutte e tre le sfide contro Newcastle, Borussia Dortmund e PSG stasera.

Jovic si fa male durante il riscaldamento: il Milan rimane senza cambi offensivi

La serata odierna complicata per i rossoneri lo è divenuta ancora di più dopo che si è fatto male Luka Jovic. Come riportato dal giornalista di Amazon Prime Videos che si trovava a bordocampo, Alessandro Alciato, Pioli non ha potuto contare sul centravanti serbo che riscaldandosi si è fatto male ad una coscia.

Una tegola per l’allenatore rossonero che ha visto sfumare così l’unica possibilità che aveva per cercare di far male ai francesi con un attaccante in più. Soprattutto questa sera in un match che si è concluso 3-0 in favore dei ragazzi di Luis Enrique, mettere un ulteriore centravanti di ruolo avrebbe forse potuto smuovere qualcosa. Pioli per cercare di aggiungere qualcosa di nuovo in attacco ha inserito nel finale Yacine Adli che però non è un centravanti ma più un trequartista.

La sfortuna quindi si è scagliata contro il Milan che ha visto infortunarsi tutti e tre i suoi attaccanti che solitamente partono dalla panchina. Un infortunio muscolare, quello di Jovic, che ha quindi privato l’allenatore del Milan di quello che era l’unico cambio offensivo e che sarebbe potuto essere molto utile in una partita come quella di stasera contro il PSG che chiedeva forze fresche per tentare la rimonta.

In un momento in cui i tre titolari fanno fatica a trovare la via del gol e che sono infatti alla seconda gara di fila senza segnare, la panchina si sarebbe potuto rivelare fondamentale.