Pulisic torna su Genoa Milan: “Non l’ho colpita con il braccio”

Christian Pulisic dal ritiro degli Stati Uniti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Nel giro di pochi mesi Pulisic si è già conquistato un posto importante all’interno del Milan. Impiegato come ala destra lo statunitense ha già realizzato 4 gol e 1 assist in 8 giornate. Nell’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo inizio di avventura in rossonero e di quanto accaduto allo Stadio Luigi Ferraris la scorsa settimana.

Tra gol e compagni: le parole di Pulisic

Tra la sorpresa per il cambio in porta fino al presunto tocco di mano sul gol che ha portato i tre punti alla squadra di mister Pioli.

Queste le sue parole:

Una partita veramente folle, non mi era mai capitato di vedere un mio compagno andare in porta. La partita sembrava non finisse mai. Avevo dato anche la mia disponibilità per andare in porta, ma il preparatore dei portieri ha preferito Giroud anche considerando la sua altezza. Olivier è stato straordinario

Sul gol decisivo:

La decisione del Var è giusta, ho controllato con il petto ed è scivolata con l’ascella non ho mai colpito il pallone con il braccio. Quando ho segnato non ho pensato potessero esserci problemi

L’ex Chelsea ci ha tenuto poi a ringraziare Tomori e Giroud per l’accoglienza in squadra, sottolineando anche l’importanza di avere il connazionale Musah all’interno della rosa. Per chiudere un pensiero su Pioli: “Un allenatore fantastico, sento la sua fiducia”