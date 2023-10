Reijnders: “Abbiamo un obiettivo quest’anno”, poi sul derby contro l’Inter

Il centrocampista olandese ha fissato gli obiettivi del Diavolo. Partita da protagonista contro la Grecia, le sue parole!

Ancora una volta protagonista Tijjani Reijnders. Ottima prestazione per il giocatore sempre al centro del gioco della sua squadra con molte occasioni create per i compagni ed un’ottima fase difensiva. L’Olanda si è imposta nello scontro diretto per Euro 2024 contro la Grecia e parte del merito va indubbiamente al centrocampista del Milan.

Nel post-partita il 25enne ha rilasciato un’intervista dove ha fissato gli obiettivi del suo club di appartenenza. Parole amare anche nei confronti del derby perso contro i cugini nerazzurri. Voglia di rivalsa e di vittoria, le parole di Tijjani Reijnders.

L’olandese non si pone limiti, che fame di vittoria per i rossoneri!

Il centrocampista olandese è stato nuovamente protagonista di un’ottima prestazione. Nella partita disputata nella serata di ieri contro la Grecia è risultato tra i migliori in campo. Il classe ’98 ha parlato a Sportmediaset dopo la vittoria ottenuta.

“Mi sono trovato bene da subito, c’è stato grande feeling e sono felice di essere un giocatore rossonero. Siamo una squadra con molte qualità e vogliamo vincere lo scudetto“. Obiettivo fissato dunque: vittoria dello scudetto nel mirino del neo acquisto rossonero.

Il centrocampista non si ritiene soddisfatto per la sconfitta maturata nel derby della Madonnina. “Brutto perdere così una partita ma l’Inter è stata un ottimo avversario e comunque dopo abbiamo risposto bene sul campo, tanto che ora siamo primi in campionato”. I rossoneri puntano a conquistare trofei durante l’attuale stagione, ma occhio alle prossime partite che attendono la squadra.

“Ci aspettano partite difficili, ora dobbiamo pensare alla Juventus“. Il primo posto consolidato in classifica non deve far perdere la concentrazione alla squadra. Attenzione anche alla Champions League, il Diavolo non molla alcun obiettivo. “Siamo un’ottima squadra e possiamo fare entrambe le cose, sì”. Scudetto ed Europa, Reijnders vuole provarci. Gli avversari sono avvisati.