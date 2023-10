Ritorno Ibra, arriva la grande novità: è successo ieri!

Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Ibrahimovic di nuovo al Milan. Giungono aggiornamenti importanti sulla possibile promozione dello svedese nella società rossonera.

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato un ricordo indelebile nella mente dei tifosi del Milan. L’asso svedese ha lasciato da eroe o ,come direbbe il diretto interessato, da divinità la Milano rossonera, con cui si è creato un legame indissolubile a partire da quel 28 agosto del 2010.

Anche il fuoriclasse di Malmo sente già la mancanza del Diavolo, con cui vorrebbe unirsi ancora, in vesti diverse. È ormai risaputa la volontà di Ibra di entrare a far parte della società milanista.

Milan, si lavora per l’ingresso di Ibra in società: nuovi sviluppi sulla trattativa

Pochi giorni fa, nel pre-partita di Borussia Dortmund-Milan, Giorgio Furlani aveva dichiarato di aspettare a braccia aperte l’ex numero 11. Se le dichiarazioni dell’amministratore delegato avevano fatto ben sperare i tifosi milanisti, ciò che è avvenuto nella giornata di ieri non fa che rinvigorire l’entusiasmo.

Come affermato da La Gazzetta dello Sport, Furlani e Ibrahimovic hanno pranzato insieme in un hotel meneghino. Occasione per discutere sull’ingresso in società: la proposta dei vertici rossoneri c’è, sta ad Ibra riflettere e decidere sul da farsi.