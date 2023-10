Ronaldinho da brividi: “Vestire la maglia del Milan un sogno, ricordo ogni istante”

Al Festival dello Sport è intervenuto anche Ronaldinho: l’ex numero 10 brasiliano ha ricordato con grande affetto i suoi anni al Milan.

Oggi, 12 ottobre, è cominciato il Festival dello Sport di Trento che si concluderà nella giornata di domenica 15. Sono moltissimi i volti celebri del mondo dello sport che si presenteranno per questo importante evento. Oggi nella giornata di apertura è intervenuto anche l’ex calciatore di Barcellona e Milan, Ronaldinho.

Ronaldinho contento del Milan: “Sta tornando ad esser quella squadra in cui ho giocato”

Tra i molti argomenti che il brasiliano ha trattato c’è ovviamente anche il Milan, la sua ex squadra nonché unica con cui ha giocato in Serie A. Queste le parole di Ronaldinho che si è molto emozionato ricordando i suoi anni in rossonero: “Il passaggio al Milan è stato quasi naturale, parliamo di una delle squadre più forti al mondo ed è un sogno per tutti i calciatori giocare con quella maglia. Due anni e mezzo indimenticabili: l’affetto dei tifosi, la gioia, il gol al derby come un momento speciale. Il Milan sta tornando a essere quella squadra in cui ho giocato, sono felice di vederlo ad altissimi livelli”.

Infine il numero 10 brasiliano ha parlato della super sfida di Champions League che andrà in scena il 25 ottobre tra il PSG e il Milan, entrambe sue ex squadre: “È difficile scegliere, tutte le squadre in cui ho giocato fanno parte del mio cuore. Però al Milan fu un’esperienza unica. Ricordo ogni singolo istante. Giocatori top: Ibrahimovic, Pato, Gattuso, Maldini, Nesta, Beckham, Seedorf. Che squadra! Ancelotti è un grandissimo allenatore, uno dei più forti della storia. Personalmente è stato un piacere lavorare con lui”.