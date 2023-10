Saelemaekers sullo Scudetto del Milan: “Ho imparato una cosa”, poi il paragone con il Bologna

L’ex rossonero è tornato a parlare dello Scudetto vinto due anni fa e su cosa ha imparato da quella vittoria. Parole anche sul Bologna.

Dopo una stagione decisamente deludente (almeno per quanto riguarda il campionato), il Milan di Stefano Pioli quest’anno sembra intenzionato ad arrivare davanti a tutti come due anni fa. Come nel 2021/22 il Diavolo non parte con i favori del pronostico, ma ha già dimostrato di potercela fare. Intanto in queste ore l’ex Alexis Saelemaekers ha ricordato la vittoria dello Scudetto.

Saelemaekers sicuro: “Vincere uno Scudetto te ne fa volere un altro”

L’attuale giocatore del Bologna ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport e tra obiettivi futuri e ricordi del passato, non ha potuto non citare la vittoria del campionato di due stagioni fa:

Vincere lo Scudetto ti insegna a voler rivincere. Quando arrivai al Milan c’era una situazione simile a quella attuale al Bologna: tanti giovani bravi e tanta voglia di crescere.

Queste le parole del belga che certifica la consapevolezza dei propri mezzi che dà la vittoria di uno Scudetto, fattore decisivo per avere ancora più fame e più voglia di riconfermarsi.