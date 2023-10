Scaroni: “Vorrei vincere lo Scudetto”, poi il retroscena su Genoa-Milan

Scaroni sogna lo scudetto con i rossoneri. Il presidente poi torna a parlare dell’incandescente finale di partita fra Genoa e Milan

Il Milan chiude questo tour de force al primo posto della classifica con due punti di vantaggio sull’Inter nonostante il KO subito nel derby.

La tenacia è sicuramente stata una caratteristica principale dei rossoneri in queste stagioni, che si sta confermando il vero punto di forza anche quest’anno. A testimonianza di ciò il roboante finale di partita contro il Genoa.

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato un’intervista a Sky Sport su quanto accaduto negli ultimi minuti al Luigi Ferraris.

Giroud è stato fantastico – ha detto Scaroni – ha parato davvero. Seconde me è stata una dimostrazione di uno spirito di squadra che mi è piaciuto molto. Quando si crea quello spirito niente è impossibile.

Io ho in mente che il Milan dev’essere in Champions League sempre. Poi è chiaro che se mi chiedeste se voglia vincere lo Scudetto, direi di sì. Ma non è il nostro obiettivo numero uno.

Siamo un grande club mondiale – ha proseguito – dobbiamo essere in Champions League perché vogliamo che i nostri tifosi nel mondo ci vedano. Questo è il modo in cui ragiono io. Da questo punto di vista essere primi è un passo in quella direzione. Poi devo dire che altre partite come quella di sabato scorso mettono a repentaglio le mie coronarie, per il resto abbiamo fatto delle belle partite in questo periodo.

Ci sarà ancora il ritorno da giocare. Sarò presente per Milan-Inter – ha concluso il Presidente – ci andrò perché non è trasferta. Non sono andato ad Inter-Milan perché era trasferta, ma andrò a Milan-Inter e sono sicuro che faremo molto bene.