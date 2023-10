Sconfitta Milan, Pioli non ci sta: “Il regolamento parla chiaro”

Milan sconfitto in casa contro la Juve. Decisiva la rete di Locatelli oltre ad un episodio negativo che ha cambiato il volto della partita

Termina 0-1 in favore dei bianconeri il Sunday night match tra Milan e Juventus. A giudicarsi il big match valido per il nono turno di campionato è la Vecchia Signora.

Decisiva la rete arrivata al minuto sessantatré proprio dall’ex Manuel Locatelli, che sette anni prima punì a parti inverse. L’episodio che naturalmente cambiato le sorti della gara è stato sicuramente il cartellino rosso inflitto ai danni di Thiaw al quarantesimo minuto della prima frazione di gioco.

Diavolo che resta così alle spalle dell’Inter con la Juve che accorcia ad una sola lunghezza dai rossoneri.

Milan Juve: le parole di Pioli

Non ho detto niente alla squadra perché di solito non parlo dopo le partite perché c’è tanta tensione e delusione. Non è il risultato che speravamo. Ha esordito così il tecnico del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Dazn.

Abbiamo fatto una buona partita sia in dieci uomini che in undici, anche se potevamo stare più attenti sull’episodio che ha portato all’espulsione.

Ho fatto la scelta di avere l’inferiorità davanti così da far lavorare di più Leao e Giroud, così da poter mantenere lo stesso assetto difensivo che abbiamo preparato in settimana con 4 difensori e 3 centrocampisti. Ha aggiunto l’allenatore rossonero, rispondendo alla domanda sul perché ha scelto di sacrificare un esterno d’attacco.

Siam partiti bene il secondo tempo ma poi ci è mancata dell’intensità soprattutto nella nostra metà campo. Onestamente ci aspettavamo più Weah su Rafa anziché Gatti che ha commesso tantissimi falli e c’è il regolamento secondo cui se ne commetti tanti scatta l’ammonizione. Ha detto con un tono polemico il parmense.

Con l’espulsione abbiamo commesso un’ingenuità sia di squadra che individuale, il pareggio sarebbe stato più giusto per quello che abbiamo fatto. Thiaw doveva temporeggiare e non tentare l’anticipo dato che si trovava in una situazione di uno vs uno. Accettiamo queste situazioni però bisogna difendere diversamente in quella situazione soprattutto per le qualità che ha Thiaw.

Credo che Jovic sia entrato bene. La condizione sta migliorando. Quando c’è bisogno di far salire la squadra credo che Jovic sia l’uomo giusto rispetto a Noah che è più da profondità. Questa sconfitta non ci toglie nulla. Poi chiaramente non siamo superficiali nel valutare le nostre cose positive e negative. Se riuscissimo a vincere tutte le parite come abbiamo fatto dopo il derby ci metterei la firma. Ha concluso con un tono sarcastico Pioli.