Scoppia il caso nel Milan: “Manca il dialogo”

Dopo le polemiche portate avanti dalla curva durante Milan-Juve di ieri sera, anche i piccoli azionisti lanciano un segnale alla società rossonera

Il match di ieri sera tra Milan e Juve non verrà ricordato solamente per il tiro deviato dell’ex Manuel Locatelli che deciso la sfida tra le squadre di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri, ma anche per la protesta messa in atto dalla frangia più calorosa del tifo rossonero.

Durante la sfida tra le due grandi del nostro campionato, nella curva rossonera è apparso uno striscione eloquente, che non ha lasciato spazio a alcun dubbio:

Settore ospiti: fissare un tetto al prezzo del biglietto

La polemica è chiaramente indirizzata alla società guidata da Gerry Cardinale, con i vertici rossoneri accusati di non pensare troppo ai tifosi e di vederli solamente come una macchina in grado di sganciare soldi a prescindere dal contesto.

Non sono solamente i tifosi del Milan a remare contro la società: infatti anche i piccoli azionisti hanno deciso di seguire il flusso della protesta, decidendo di disertare l’assemblea degli azionisti prevista per oggi.

I motivi dei piccoli azionisti del Milan

Le crepe tra i grandi e i piccoli azionisti in casa Milan sono presenti da diversi mesi, ma i secondi hanno deciso di allargare questa spaccatura dopo l’ultimo gesto attuato dai primi, che ha portato alla classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I piccoli azionisti hanno spiegato la loro posizione con un comunicato ufficiale, in cui hanno dichiarato:

Dopo anni di tentativi infruttuosi, l’Associazione piccoli azionisti lamenta la completa assenza di dialogo dei vertici della società e degli azionisti di maggioranza con gli azionisti di minoranza, soci che c’erano in passato e ci saranno anche in futuro, e che sono quindi la vera heritage dell’AC Milan

Il gruppo si mette quindi su un piedistallo, riconoscendosi uno status di tifosi rossoneri che viene alimentato dalla restante parte del comunicato, in cui i grandi azionisti vengono accusati di non riconoscere ai piccoli azionisti il rispetto che meritano, essendo comunque parte integrante dell’ambiente Milan:

Anche l’unica occasione di confronto in presenza, l’assemblea degli azionisti, è stato derubricato a una video call a conferma della completa distanza della proprietà con i propri stakeholder

Dopo la sconfitta sul campo contro la Juve, il Milan si ritrova a dover affrontare problemi societari che potrebbero distrarre il gruppo di Stefano Pioli.