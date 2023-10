“Servono 80 milioni”: Milan, adesso si fa dura per chiudere l’affare

È caccia ad un nuovo giocatore che possa portare al Milan un valore aggiunto ulteriore dopo il profondo rinnovamento messo in atto la scorsa estate. Ma una trattativa sembra essere più in salita

Il calciomercato non va mai in vacanza. Questa è una delle certezze del calcio moderno e lo è anche per tutta la dirigenza del Milan che vuole tentare l’assalto ad un nuovo colpo giovane. L’intento resta quello di rafforzare la rosa senza creare gravi squilibri sui bilanci. E se, dunque, la dirigenza aveva individuato un profilo che potesse rispondere a queste esigenze, oggi sembra che le carte in tavola si siano completamente ribaltate.

A mancare nella squadra a disposizione di Stefano Pioli, ora come ora, sembra essere un centrocampista in grado di incidere sia nell’impostazione di gioco che nella concretizzazione sotto porta. Un identikit che, nel calcio di oggi, forse può rispondere ai nomi di pochi talenti del panorama calcistico europeo, ma che di certo non sfuggono ai grandi club e ai loro direttori sportivi.

Ecco spiegato il nome che da qualche tempo viene sempre più accostato ai Rossoneri, ma il cui possibile arrivo sembra adesso piuttosto complesso a causa di un dettaglio importante. Potrebbe così il Milan virare su altre opzioni altrettanto convincenti? Ancora non ci è dato saperlo. Di certo l’interesse per un talento dalla Germania non è terminato.

Chi è il talento tedesco che piace al Milan

Il giocatore finito nel mirino della dirigenza rossonera – e non solo – è quello di Florian Wirtz, centrocampista classe 2003 del Bayer Leverkusen e della nazionale tedesca. Considerato la punta di diamante del panorama calcistico tedesco, su di lui da tempo ci sono già gli occhi delle principali squadre europee, disposte anche a sborsare cifre folli pur di avere fra i propri tesserati il gioiello.

A contendere l’interesse del Milan, infatti, ci sono anche Barcellona e Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, i due top club sono pronti alla battaglia il cui esito si avrà solo nei mesi estivi.

C’è, però, un importante dettaglio da sottovalutare, ed è quello che preoccupa la dirigenza del Milan. Il prezzo richiesto dal Bayer Leverkusen, infatti, parte da almeno 80 milioni di euro. Una cifra molto elevata per un 20enne all’inizio della sua carriera professionistica, nonostante il talento indiscusso di cui ha dato prova.

Dieci presenze, 3 gol e 4 assist dall’inizio della stagione. Un talento cristallino che sta lasciando il segno fra Bundesliga, Coppa DFB ed Europa League. E che potrebbe presto espandere i propri orizzonti anche in altri campionati, come quello italiano.