Sorride Pioli, buone notizie dall’infermeria: rientrerà contro la Juve

Stefano Pioli può sorridere, buone notizie dall’infermeria rossonera: una pedina fondamentale rientrerà contro la Juve.

Lo stop dei tanti giocatori rossoneri aveva gettato alcune ombre sulla situazione assenze in vista del big match con la Juventus. Il Milan ospiterà a San Siro i bianconeri per una sfida di vertice che potrebbe consolidare il primato in classifica.

Buone notizie, il rossonero rientrerà contro la Juve

Per la sfida saranno assenti certi Maignan e Theo Hernandez, squalificati, oltre alla lunga lista di infortunati tra cui gli ultimi Krunic e Loftus-Chee. C’è, però, una buona notizia per Stefano Pioli: Pierre Kalulu dovrebbe recuperare contro la Juve.

Secondo le ultime indiscrezioni il francese dovrebbe essere a disposizione del mister prima del termine della pausa nazionali ed essere presente per la nona sfida di campionato prevista per il 22 ottobre.

A confermarlo anche Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky Sport. Gli allenamenti riprenderanno nella giornata di oggi, ma il francese dovrebbe rientrare in gruppo a partire da lunedì 16 ottobre.