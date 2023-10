Stop in Nazionale, problema muscolare: è a rischio per Milan-Juventus

Un pilastro della Juventus potrebbe saltare il sentitissimo big match contro il Milan. Le sue condizioni fisiche mettono in allerta i bianconeri.

Continua ad echeggiare grande ansia in casa Juventus. Oltre alla questione Pogba e Fagioli, il club bianconero deve fare i conti anche con l’infortunio del proprio capitano. Un brutto colpo è arrivato durante le qualificazioni ai Mondiali 2026, quando il brasiliano Danilo è stato costretto a uscire dal campo per un problema alla gamba sinistra al 42′ della partita contro il Venezuela. Questo infortunio solleva una serie di preoccupazioni per la Juventus e i suoi sostenitori.

Danilo preoccupa la Juventus

Danilo stesso ha condiviso la notizia dispiaciuto, dichiarando: “Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male. Non ci sarò contro l’Uruguay”. Questo significa che il difensore brasiliano non sarà disponibile per l’impegno successivo con la nazionale verdeoro e tornerà a Torino per sottoporsi agli esami necessari per valutare l’entità dell’infortunio. Il calciatore bianconero ha accusato un problema al muscolo posteriore della coscia sinistra.

L’incertezza riguarda ora la disponibilità di Danilo per la prossima partita contro il Milan, prevista dopo la sosta. La Juventus spera di ricevere buone notizie in merito all’infortunio, poiché l’assenza del difensore potrebbe causare un problema nel reparto arretrato.

Le condizioni di Danilo verranno valutate attentamente nelle prossime ore, ma al momento sembra difficile che possa tornare in campo per la partita contro il Milan, che si terrà tra soli 9 giorni. Questo rappresenta una preoccupazione significativa per il club bianconero, poiché Danilo è un elemento chiave nella difesa della squadra.

L’entità dell’infortunio muscolare sarà determinante per stabilire quanto tempo Danilo dovrà stare fuori dal campo. In queste situazioni, la prudenza è fondamentale per evitare ulteriori danni e assicurare una completa guarigione.

La notizia dell’infortunio di Danilo è ancora più preoccupante considerando che il compagno di squadra Alex Sandro è attualmente in infermeria e non tornerà a disposizione prima di metà novembre. Il tecnico della Juventus, Max Allegri, sta ora facendo il possibile per affrontare il match contro il Milan senza una vera emergenza difensiva, ma la situazione è tutt’altro che ideale.

D’altro canto, il Milan di mister Stefano Pioli dovrà fare a meno di giocatori importanti come Mike Maignan e Theo Hernandez per squalifica, il che rende il match tra le due squadre ancora più imprevedibile. In sostituzione, i rossoneri schiereranno Florenzi e Sportiello, con quest’ultimo che ha già dimostrato la sua abilità in Champions League.

L’infortunio di Danilo ha gettato un’ombra di incertezza sulla Juventus in vista del match contro il Milan. Le speranze dei tifosi sono ora rivolte a una pronta guarigione del difensore brasiliano per il big match con i rossoneri, in programma il 22 ottobre allo stadio San Siro. Al momento sembra improbabile che Danilo possa prendere parte alla sfida contro il Milan.