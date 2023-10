Svolta sulle fasce: Furlani prepara il colpo a sorpresa

Calciomercato Milan, Furlani è pronto a affondare per il colpo a sorpresa: arriva la svolta sulle fasce.

Domani sera il Milan scenderà in campo alle 20:45 a San Siro nel big match della nona giornata di campionato contro la Juventus. Per Stefano Pioli, però, l’avvicinamento alla partita non è stata affatto semplice. Il tecnico parmigiano, infatti, ha dovuto fare i conti con vari infortuni che si sono andati ad aggiungere alle assenze già preannunciate. Nella giornata di mercoledì è arrivata la notizia dello stop in nazionale di Chukwueze, circa 24 ore dopo – invece – è toccato a Sportiello che si è fermato in allenamento. Il portiere italiano avrebbe dovuto sostituire lo squalificato Maignan che sarà assente a causa dell’espulsione presa nell’ultimo match prima della sosta contro il Genoa.

Oltre a Magic Mike, però, Pioli dovrà fare i conti anche con l’assenza – sempre per squalifica – di Theo Hernandez. Il laterale transalpino era diffidato ma nel match contro il Grifone è stato ammonito e dovrà dunque saltare anche lui una delle classiche del calcio nostrano. Domani sera, quasi sicuramente, a sostituire il classe 1997 sarà Florenzi che verrà adattato sulla corsia mancina. Una scelta quasi obbligata per Pioli a causa del mancato arrivo dal mercato di un vice Theo. Presto, però, le cose potrebbero cambiare. Furlani, infatti, è pronto a rivoluzionare le corsie laterali.

Calciomercato Milan, le prossime mosse sulle corsie laterali

La dirigenza rossonera è pronta a regalare a Pioli gli innesti desiderati sulle corsie laterali, soprattutto quella mancina. Al momento oltre allo stakanovista Theo Hernandez, l’unico giocatore che ricopre quel ruolo – senza essere adatto – è il giovane Bartesaghi che finora ha totalizzato tre spezzoni con la maglia del Diavolo. Il calciatore non è convocato per il match di questa sera e quindi l’emergenza è assoluta.

Già nella sessione di mercato invernale, però, potrebbero arrivare degli innesti. Nelle scorse settimane il nome maggiormente accostato ai rossoneri è stato quello di Juan Miranda che ha il contratto in scadenza al termine della stagione e quindi, per battere la concorrenza, il club meneghino potrebbe acquistarlo già ora. Il laterale spagnolo, però, non è l’unico su cui sta lavorando il Milan. Secondo quanto riportato dal portale turco NTV Spor, i rossoneri sono interessati anche a Fedi Kadioglu.

Il terzino del Fenerbahce è finito nella lista dei giocatori cedibili e potrebbe quindi lasciare la Turchia già a gennaio. Accaparrarselo, però, non sarà affatto semplice considerando che il club anatolico lo lascerebbe partire solo qualora dovesse arrivare un’offerta importante. Inoltre, ci sarebbe da battere la concorrenza di un altro club italiano che è sulle sue tracce da tempo: il Napoli.