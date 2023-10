Thiaw espulso in Milan Juventus: Marelli fa chiarezza

Cambia il destino della partita tra Milan e Juventus. Espulsione diretta per Malick Thiaw che fa discutere

Milan contro Juve non può mai essere una partita come le altre. Anche questa volta non sono mancate le occasioni ed i colpi di scena.

Partita fin qui che si è disputata ad alti ritmi, piena di ripartenze ed accelerazioni, nonostante le assenze pesanti da ambo le parti.

A cambiare però le sorti dell’incontro, l’episodio avvenuto al minuto 40, con Kean lanciato a campo aperto fermato da Thiaw. Intervento giudicato da cartellino rosso secondo il direttore di gara, Mariani.

Milan Juventus: espulsione Thiaw

Luca Marelli è intervenuto a Dazn, durante il match tra Milan e Juventus spiegando la decisione presa dall’arbitro circa il rosso diretto inflitto ai danni di Malick Thiaw.

Cartellino rosso molto chiaro, è DOGSO – ha detto Marelli – perché ci sono tutti e quattro i parametri. Il difensore più vicino è Tomori che si trova 10 metri indietro a Thiaw

Dunque partita in salita adesso per i rossoneri che dovranno affrontare i secondi quarantacinque minuti con un uomo in meno.

Stefano Pioli ha deciso subito di correre ai ripari, andando a sostituire l’esterno d’attacco Pulisic per un difensore, Pierre Kalulu, entrato senza aver modo di riscaldarsi.