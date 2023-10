Thiaw su Kjaer e Tomori: “Sono due compagni fortissimi”

Alla vigilia di Borussia Dortmund-Milan, insieme al tecnico Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa Malick Thiaw

Domani sera alle ore 21:00, scenderà in campo il Milan nella seconda giornata del girone di Champions League per sfidare il Borussia Dortmund. Dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Newcastle, i rossoneri sono chiamati a conquistare altri punti su un campo ostico come il Signal Iduna Park, più che noto per l’atmosfera incredibile creata dal suo Muro Giallo.

Verso Dortmund-Milan, le dichiarazioni di Thiaw in conferenza stampa

Insieme al tecnico rossonero Stefano Pioli, anche Malick Thiaw si è presentato nella conferenza stampa della vigilia della gara di Champions League contro il Borussia Dortmund. Riportiamo di seguito le sue dichiarazioni.

Sull’atmosfera prevista per il match di domani:

“Lo stadio in cui giocheremo è molto famoso, ho già giocato in questo contesto, ho vissuto partite contro il Dortmund e so per certo che l’atmosfera sarà fantastica. Cercheremo di confrontarci al meglio in questa partita”.

Se ha una preferenza sul compagno di reparto in difesa tra Simon Kjaer e Fikayo Tomori: