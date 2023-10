Thuram dalla Francia: “Non guardo cosa fa Giroud”

Marcus Thuram ai microfoni di l’Equipe ha rilasciato una lunga intervista parlando anche degli altri centravanti francesi.

In quel di Milano c’è una sfida aperta tra Milan ed Inter ma allo stesso tempo uno scontro tra due attaccanti nemici nei club ma compagni di Nazionale. Si tratta ovviamente di Olivier Giroud e Marcus Thuram. Il nerazzurro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di L’Equipe nella quale ha citato anche il suo collega rossonero.

Alla domanda riguardante i suoi compagni, Thuram ha risposto senza troppi giri di parole.

Se guardo cosa fanno Giroud o Kolo Muani? No per niente, so che ci sono ottimo attaccanti in Francia ma io guardo a quello che faccio io. Se gli altri fanno bene è meglio per la squadra