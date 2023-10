“Tonali rispedito al Milan”: cosa sta succedendo

L’inchiesta calcioscommesse ha investito anche il Milan e il suo ex prodigio Tonali. Nel frattempo le reazioni dal Newcastle sono contrastanti

Sono passate poche settimane da quando Fabrizio Corona ha lanciato i suoi nomi sull’inchiesta “calcioscommesse” che coinvolge alcuni giocatori italiani della nostra Serie A e non. Una vicenda che ha portato alla luce storie tristi di ragazzi abbandonati a loro stessi che, a quanto pare, dal calcio hanno acquisito poco a livello umano se non stipendi gonfi pronti ad essere spesi.

In questa vicenda il Milan ne è stato coinvolto. Ad ora i principali nomi su cui si sta intervenendo sono quelli di Fagioli e Tonali, con le conseguenti sanzioni da scontare. Anche Zaniolo è tra questi, ma deve essere ancora ascoltato dalla Procura. Tanti altri nomi sono stati gettati nella pentola ma ad ora non vi sono evidenze reali e molti di loro sono anche pronti a fare causa per diffamazione. In questa storia che sembra sempre più surreale vengono accolte anche le emozioni del popolo inglese. Difatti Sandro Tonali, ora in Inghilterra con il suo Newcastle, ha portato ai tifosi bianconeri idee contrastanti e la sua situazione ora, in terra inglese, preoccupa.

Caso Tonali, gli inglesi lo ‘rispediscono’ al Milan

Da Newcastle Upon Tyne i tifosi inglesi vogliono vederci chiaro su Tonali fino ad ipotizzare un incredibile ritorno al Milan.

Sandro Tonali ha visto in pochissimo tempo la parabola della propria carriera calare a picco. L’inchiesta sulle scommesse illecite che lo hanno travolto è stato un fulmine a ciel sereno. Tante fake news circolano nel web ma è reale invece l’avere scommesso sulle squadre in cui ha militato, rispettivamente Brescia e Milan.

Secondo la Giustizia Sportiva difatti, per quanto riguarda il calcio, un tesserato di una società professionistica non può effettuare scommesse, ed altri generi allegati, su tutte le competizioni calcistiche organizzate da Figc, Uefa e Fifa. Sandro Tonali a quanto pare avrebbe scommesso sempre e solo sulle vittorie delle proprie squadre ma ciò non toglie che il calciatore italiano è destinato ad una lunga squalifica.

Questa inchiesta quindi tira in ballo anche il Newcastle, la società che ha acquistato Tonali in estate per fior di milioni. Ash Harrison, giornalista di NUFC.news, ha riportato le emozioni dei tifosi inglesi in un’intervista a ‘Fanpage.it’. Lo scenario presentato è quello di una tifoseria del Newcastle divisa su Tonali.

Parte del tifo inglese difatti ha espresso solidarietà e vicinanza all’ex rossonero dopo le varie accuse subite, d’altra parte invece c’è un pensiero molto più forte dove si chiede di ‘rispedire al mittente’ il centrocampista: “Alcuni tifosi sono solidali – le parole del giornalista inglese – altri sono andati in direzione opposta e volevano che Tonali fosse rispedito al Milan con un rimborso”.