Ultime Milan, la società ha preso posizione su Pioli: la notizia

Milan, la società ha preso una decisione riguardo il futuro di Pioli: le ultime sulla permanenza del tecnico.

Ancora una volta il ritorno dalla sosta per le nazionali non è stata idilliaca per il Milan. I rossoneri nell’ultima settimana hanno perso entrambe le partite giocate: contro la Juventus per 0-1 e contro il PSG per 3-0.

Domenica sera il club meneghino sarà impegnato in un altro match molto delicato, quello a Napoli contro i partenopei. Proprio in vista della sfida dello Stadio Maradona è arrivata una decisione da parte della società per il futuro di Stefano Pioli.

Deciso il futuro di Pioli con il Milan

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di continuare con Pioli nonostante le due sconfitte senza reti arrivate nell’ultima settimana.

Al momento, infatti, il tecnico parmigiano non rischia l’esonero ma la sensazione è che ci sia qualcosa da rivedere dal punto di vista tattico soprattutto in determinati momenti nei big match. La sfida contro il Napoli di domenica sera sarà molto indicativa per questo aspetto.