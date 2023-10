Verso Milan-Juventus, arriva l’elogio per Mirante: avete sentito?

A poche ora dal fischio d’inizio tra Milan e Juventus, arriva l’elogio per Mirante: avete sentito?

Alle 20:45 andrà in scena a San Siro il big match della nona giornata di campionato tra Milan e Juventus. I rossoneri vogliono i tre punti, ma la preparazione della sfida non è stata affatto semplice per Pioli considerando le varie assenze. Il problema principale per il tecnico rossonero è si è presentato tra i pali.

Oltre all’assenza di Maignan per squalifica, in settimana si è fermato anche Sportiello e non potrà quindi prendere parte al match. A difendere i pali della porta meneghina sarà quindi, quasi sicuramente, Mirante che nelle ultime ore ha ricevuto elogi da parte del suo ex preparatore – Luca Bucci – ai temi del Parma e del Bologna.

Le parole dell’ex preparatore di Mirante: che elogio

Di seguito le dichiarazioni di Luca Bucci, ex preparatore di Antonio Mirante, riportate da gianlucadimarazio.com.

Si è sempre comportato bene con i vice e i terzi. Con alcuni legava in modo particolare, con altri meno, ma riusciva a legare con tutti. Era molto bravo nei rapporti con gli altri.

Bucci ha poi proseguito parlando dell’avventura del portiere al Milan.

Al Milan è apprezzato anche se non è protagonista. Di solito questi ruoli sono fondamentali nelle dinamiche di spogliatoi. Credo che sappia come fare, è intelligente e mi auguro faccia il suo dovere. Gli ho sempre detto che l’istinto era importante, è la sensazione che il portiere deve vivere e quindi l’ho sempre lasciato libero di decidere cosa fare, soprattutto per i tiri dal dischetto

Queste le parole dell’ex preparatore di Mirante.