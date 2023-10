Verso Napoli-Milan: quali rossoneri schierare al fantacalcio

Si avvicina sempre più Napoli-Milan, sia in ottica Serie A che in ottica fantacalcio. Di seguito, i calciatori rossoneri da schierare nella propria squadra.

Non vi è un attimo di riposo per il Milan di Stefano Pioli, impegnato in 3 pesanti uscite in seguito alla sosta per le Nazionali. Juventus-PSG-Napoli è infatti un trittico di sfide in grado di far impallidire chiunque, con il diavolo fin qui uscito sconfitto dai primi due confronti. Per questo, la sfida del Maradona diventa di fondamentale importanza per la squadra rossa di Milano, nonché anche per tutti i fantallenatori ricchi di dubbi circa il big match di giornata. Di seguito, i rossoneri da schierare.

Napoli-Milan, i rossoneri da schierare al Fantacalcio

Con l’inizio del 10° turno di Serie A fissato per le ore 20.45 di venerdì 27 ottobre, i fantallenatori saranno costretti a consegnare la propria formazione ben 2 giorni prima rispetto al big match tra Napoli e Milan, in programma il 29 ottobre. Nonostante questo però, le prime indiscrezioni circa l’undici titolare che verrà utilizzato da Pioli hanno cominciato a balzare in giro, con l’analisi calciatore per calciatore che appare come abbastanza scontata in base al momento di forma e all’importanza del profilo per la rosa. Di seguito, lo studio:

MAIGNAN – Tra i tanti problemi accusati dal Milan nell’ultimo periodo non figura di certo la difesa. Ecco perché Maignan, nonostante le ultime due sconfitte patite dai rossoneri, resta fortemente consigliato per la porta. Da non sottovalutare inoltre le ultime due prestazioni sfornate al Maradona: da schierare;

CALABRIA – Il capitano sembrerebbe aver perso fiducia nella testa di Pioli, tanto da essere costantemente in ballottaggio con Florenzi ed addirittura Kalulu. Nonostante la gigantesca prestazione messa a segno lo scorso anno contro Kvaratskhelia, ci sentiamo di sconsigliare Calabria, cui morale potrebbe risentire in seguito ad uno scontro con il georgiano: da evitare;

TOMORI – Come detto in precedenza, la difesa sembrerebbe essere l’ultimo dei problemi in casa Milan. Per questo, Tomori rimane consigliatissimo, nonostante qualche acciacco rimediato sul finire dell’incontro con il PSG. L’inglese giocherà, ed occhi aperti sui calci piazzati nel corso di una partita che si prospetta alquanto tesa: da schierare;

KALULU – Per Kalulu vale più o meno lo stesso discorso affrontato per Tomori e Maignan, con il francese che rischia per di perdersi nell’anonimato durante la gara. La scelta più sicura prevede di schierarlo, ma per i più coraggiosi, alla ricerca di un qualcosa in più rispetto ad un semplice 6, si potrebbe anche farne a meno: da schierare mancanza di valide alternative;

THEO HERNANDEZ – Apparso in ombra contro il PSG, Theo ritorna in campionato dopo la squalifica scontata contro la Juventus. Per un francese già agguerrito di suo, quindi, le vicende vissute lo scorso anno in quel di Napoli potrebbero ulteriormente motivare uno dei profili più papabili ai fini di conseguire il titolo di migliore in campo: da schierare;

REIJNDERS – Nonostante le prime presenze avessero dimostrato tutta la qualità presente nei piedi e nella testa dell’olandese, Reijnders è finito per essere inghiottito da tutte le problematiche dimostrate dai rossoneri a centrocampo. Resta un top di reparto, ma ora va trattato con cautela: da schierare in mancanza di valide alternative;

KRUNIC – Il bosniaco rappresenta senz’altro l’anello debole della squadra. Molto sottotono e spesso insufficiente nelle scorse uscite, Krunic quest’anno potrebbe non giovare nemmeno dell’aiuto difensivo denotato dal raddoppio spesso portato su Kvaratskhelia: da evitare;

MUSAH – Corre, pressa e sembra non stancarsi mai. Rischia seriamente di terminare l’incontro con un 6 o più in pagella anche in caso di sconfitta. Se le alternative sono striminzite, tanto vale schierarlo: da schierare in mancanza di valide alternative;

PULISIC – Al Maradona si prospetta un match teso. Quest’ultimo potrebbe essere quindi sbloccato solo grazie ad un guizzo del campione, che in questo caso risponde al nome di Pulisic. L’americano è alla ricerca del bonus perduto, e Napoli è un ulteriore palcoscenico per tentare di sfatare il tabù. Inoltre, il codice etico del Fantacalcio impone il non privarsi mai di un’ala d’attacco listata centrocampista: da schierare;

GIROUD: Il bomber sembra in crisi, ma mai sottovalutare il campione. Il francese trova infatti in Napoli una delle sue vittime preferite da quando gioca al Milan. I precedenti dello scorso anno in Champions ed in campionato nel 2022 stuzzicano le scelte dei più: da schierare;

LEAO – Da schierare a prescindere, sempre e comunque: da schierare;

FLORENZI – Il ballottaggio tra l’ex Roma e Calabria continua ancora. In caso di utilizzo dal primo minuto, Florenzi godrebbe senz’altro di più quotazioni rispetto al capitano rossonero, ma occhio a non cadere in fallo. Ciò non delimita infatti la figura di Florenzi come indispensabile, con alternative più valide che, almeno per il match di Napoli, andrebbero preferite al terzino: da schierare in mancanza di valide alternative;

KJAER – Il danese è protagonista di una scelta combattuta. Nonostante l’ottima prestazione contro il Napoli dello scorso anno, l’ex Roma ha difatti conosciuto un calo drastico di rendimento. Ancora in ballottaggio con Kalulu, non andrebbe preso in considerazione a prescindere. Il ruolo di Thiaw non può essere occupato da un calciatore così in calo: da evitare;

ADLI – Il franco-algerino è in ballottaggio con Krunic, ma a tutti appaiono lampanti e scontate le intenzioni di Pioli. Potrebbe entrare a partita in corso, ma non vale la pena rischiare. Per Adli, rimandare è ancora la scelta più saggia: da evitare;

OKAFOR – Lo svizzero parrebbe aver smaltito i problemi fisici accusati la scorsa settimana, ma non appare come reale uomo di ballottaggio. Potrebbe far male entrando dalla panchina, ma la sua situazione appare ancora troppo criptica per potersi concedere il lusso di un rischio: da evitare.