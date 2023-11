Addio Pioli? Proposta a sorpresa: un ex Milan fino a giugno

Il summit in quel di Milanello potrebbe portare a un clamoroso colpo di scena per quanto riguarda la panchina rossonera.

Pioli resterà fino a giugno? Ormai la risposta non è più così scontata. Il brusco passo falso di ieri sera contro il Borussia Dortmund mette un po’ tutti in allerta, lo dimostra anche l’arrivo al centro d’allenamento di Milanello di Furlani e Cardinale in mattinata.

Scelto un nome pesante per il dopo Pioli

Stando a quanto scrive Nicolò Schira su Twitter, Andriy Shevchenko in queste ultimissime ore è stato proposto al Milan da alcuni intermediari come possibile allenatore rossonero fino a giugno, assumendo un ruolo di traghettatore fino a fine stagione. “La dirigenza prende tempo, Sheva non convince al momento“.

Il contratto di Stefano Pioli scade nel 2025. Il Milan aspetta e nelle prossime ore si capirà se verranno concesse ulteriori chance al tecnico che ha riportato lo scudetto a Milano, oppure se è tempo di ulteriori cambiamenti.