Allarme Kjaer, si allungano i tempi di recupero: quando può rientrare

Le condizioni di Kjaer preoccupano il Milan di mister Stefano Pioli. I tempi di recupero si allungano.

Il Milan di mister Stefano Pioli è alle prese con un’allarme difesa a causa delle condizioni del difensore Simon Kjaer, il cui recupero si sta protratto più del previsto. Il rientro del centrale danese è ancora incerto. Il recupero completo dall’affaticamento muscolare che lo aveva fermato prima della partita contro il Napoli richiederà ancora qualche partita di attesa.

Kjaer preoccupa mister Pioli

Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport, Kjaer non sarà disponibile per il match contro la Fiorentina e potrebbe anche dover saltare la sfida di martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund. L’emergenza centrale difensiva mette Pioli di fronte a un vero e proprio dilemma. Con Kjaer, Kalulu e Pellegrino fuori per infortunio, l’unica alternativa di ruolo è rappresentata da Jan-Carlo Simic, centrale diciottenne proveniente dalla squadra Primavera.

Simic è stato convocato per la prima volta in panchina nella partita persa contro l’Udinese, ma non sarà disponibile per il match di Champions League contro il Dortmund, in quanto non rientra nella lista UEFA. La situazione diventa ancora più critica considerando che la partita contro la Fiorentina sarà seguita da un importante match con il Frosinone. Kjaer potrebbe tornare a disposizione proprio in occasione della sfida contro i ciociari, in programma sabato 2 dicembre.

Da questa mattina, Pioli ha iniziato a lavorare con tutti i giocatori disponibili, inclusi i nazionali appena rientrati, per mettere a punto l’undici anti Fiorentina. La presenza di Calabria, Pulisic e Musah è sicura, mentre Loftus-Cheek giocherà entrambe le partite, a patto che le sue condizioni fisiche lo permettano. L’inglese rappresenta un elemento chiave per la squadra, come dimostrato nelle partite contro il Paris Saint-Germain e il Lecce.

L’assenza prolungata di Kjaer rappresenta una grande sfida per il Milan, che dovrà affrontare le prossime partite con un reparto difensivo ridotto all’osso. La coppia centrale titolare sarà composta da Tomori e Thiaw, mentre Simic sarà la prima alternativa di ruolo dalla panchina.

Il Milan si trova quindi di fronte a una fase critica della stagione. La squadra dovrà dimostrare di saper affrontare le avversità e trovare soluzioni alternative per mantenere un equilibrio difensivo solido.