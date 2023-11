Allenamento Milan, buone notizie per Pioli: è successo oggi

Milan, arrivano buone notizie per Pioli dall’allenamento: è successo oggi.

La sosta per le nazionali è arrivata al momento giusto in casa Milan. I rossoneri durante la scorsa settimana hanno vinto in Champions League contro il PSG, ma hanno poi pareggiato la gara successiva in campionato contro il Lecce.

Una partita molto complicata per il club meneghino che si è fatto rimontare e che durante la gara ha dovuto rinunciare anche a Leao e Calabria per infortunio. Ora, però, Pioli può sorridere per le notizie positive relative al rientro del lungodegente Bennacer.

Bennacer si avvicina il rientro, le ultime sull’allenamento odierno

Ismael Bennacer si è fermato durante la semifinale di andata di Champions League della scorsa stagione contro l’Inter. Il centrocampista algerino ha subito una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Da allora è iniziato un lungo calvario per l’ex Empoli che proprio in questi giorni ha incominciato a vedere la luce infondo al tunnel.

Come si evince dal report dell’allenamento odierno, Bennacer ha aumentato il suo minutaggio in gruppo. Il classe 1997 ha svolto una prima parte specifica e poi si è unito ai compagni sostenendo il resto della seduta in gruppo.