Altro che esonero, Pioli raddoppia. Milan, ecco il piano scudetto

Il club rossonero conferma la fiducia al suo tecnico, nonostante le sconfitte in Champions e i big match di campionato

Il Milan di Stefano Pioli continua a essere un argomento divisivo tra la società e i tifosi. I primi supportano fino allo sfinimento il tecnico in grado di riportare uno scudetto dal lato rossonero del capoluogo lombardo dopo anni di assenza mentre i secondi criticano all’allenatore una serie di problematiche (la gestione dei nuovi acquisti, i cambi e la posizione in campo dei giocatori).

Nonostante questo malcontento all’interno della tifoseria, Pioli è considerato centrale all’interno del mondo Milan, con i dirigenti Moncada e Furlani che tengono in grande considerazione il pensiero del tecnico rossonero e che nel mercato estivo hanno ascoltato in maniera importante per modellare il più possibile la squadra a sua immagine e somiglianza.

Per portare il sereno anche allo stadio e sui social, l’allenatore dovrebbe invertire il trend in Champions League, magari con una vittoria il 7 novembre contro il Paris Saint Germain che potrebbe permettere ai rossoneri di riacchiappare per i capelli un girone che viene considerato di ferro. In campionato la situazione è diversa, con il Milan che, a parte i big match contro Inter e Juve, sta viaggiando a un ritmo costante e con il primo posto che dista solamente 3 punti e con il calendario che può iniziare a essere favorevole dopo tante sfide difficili.

Ibra potrebbe affiancare Pioli

Il sostegno della società è rappresentato anche dalla figura del presidente Cardinale, che assisterà alla cruciale partita di Champions contro i parigini che si giocherà a San Siro. Prima di questa incredibile notte europea va affrontata l’Udinese, con i bianconeri che non rappresentano un avversario insormontabile sulla carta.

Un’altra figura che potrebbe dare forza a Pioli potrebbe arrivare dal passato recente del Milan ed è rappresentata da Zlatan Ibrahimovic, con la leggenda rossonera che potrebbe agire come collaboratore dell’allenatore. La notizia è stata riportata da La Gazzetta dello Sport, con un annuncio del genere che potrebbe portare il sereno all’interno della tifoseria.

La figura di Ibra permetterebbe al gruppo una maggiore stabilità e eliminerebbe eventuali attriti all’interno dello spogliatoio, grazie all’innata leadership dell’attaccante svedese. Con il duo Pioli-Ibrahimovic a guidare il Milan, i rossoneri potrebbero tornare a lottare non solo in Champions, ma continuare a marciare spediti in campionato.