Ancora scommesse, c’è un altro milanista sotto indagine

Non è ancora finito lo scandalo scommesse che ha travolto circa un mese fa il calcio italiano. Dopo Tonali ci sarebbe un altro milanista coinvolto nella bufera.

Il tornado sembrava passato, ma sfortunatamente non è così. Lo scandalo scommesse torna a scuotere la Serie A dopo il periodo nero iniziato circa un mese fa. Durante la sosta Nazionali di metà ottobre un fulmine a ciel sereno si era scagliato sul campionato italiano, scatenando polemiche e indagini giudiziarie. Il primo ad essere indicato fu Nicolò Fagioli, che dopo l’ammissione è stato squalificato per sette mesi. Successivamente anche Sandro Tonali si è visto coinvolto. Il centrocampista del Newcastle ha preferito patteggiare e dichiarare la sua colpa, che lo ha costretto ad uno stop di dieci mesi.

Altro calciatore attenzionato è Nicolò Zaniolo. Lo scorso 27 ottobre l’esterno dell’Aston Villa è stato interrogato dai pm e dal capo della Mobile Luigi Mitola. Durante il colloquio l’ex Roma ha però dichiarato di non aver puntato sul calcio ma, in maniera occasionale, su piattaforme illegali a poker e black jack. Circa quattro settimane dopo, altro giro altra corsa. Ciò che nessuno si augurava è accaduto: all’inizio di una nuova pausa per le Nazionali, per altro decisiva, il discorso scommesse è tornato sugli schermi. Un altro calciatore azzurro sarebbe infatti finito nell’inchiesta della Procura di Torino. Il diretto interessato milita attualmente nel Milan e dovrà dimostrare la sua innocenza nei prossimi giorni davanti al Pm.

Caos scommesse, colpito ancora il Milan: altro indagato

Come appreso dall’AGI, sarebbe Alessandro Florenzi il giocatore coinvolto nell’ambito del calcioscommesse. Anche per l’ex Roma l’accusa è di “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”. Le prossime settimane saranno determinanti per capire la realtà dei fatti riguardante il terzino rossonero, arrivato al Diavolo nell’estate 2021.

Il nuovo coinvolgimento getta nuovamente il nostro calcio nell’ombra. Ciò causa un nuovo scossone proprio alla vigilia di due gare fondamentali per l’Italia ai fini della qualificazione agli Europei in Germania del prossimo anno. I tifosi italiani si augurino che questo episodio sia l’unico in queste due settimane così importanti, che vedranno gli uomini del c.t. Luciano Spalletti impegnati venerdì a Roma contro la Macedonia del Nord e lunedì a Leverkusen contro l’Ucraina. Una nuova tempesta potrebbe destabilizzare ancora il panorama calcistico nazionale, specialmente nella mente degli azzurri che necessitano tutta la tranquillità possibile in un momento così delicato.